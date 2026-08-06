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Silent Hill 2 Remake bekommt weiteren PS5 Pro Patch 1.07 und PSSR 2.0

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Das Silent Hill 2 PS5 Pro Update 1.07 behebt Schärfeprobleme über PSSR, bricht jedoch die Schatten im Performance-Modus. Alle Details zum 6GB Patch von Bloober.

Silent Hill 2

Der neue 6 GB große Patch (v1.07) für das „Silent Hill 2 Remake“ behebt auf der PS5 Pro zwar bisherige Bildschärfeprobleme, erzeugt im Performance-Modus jedoch schwere Darstellungsfehler bei der Schattenberechnung.

Bloober Team liefert damit Monate nach dem Konsolen-Launch eine unvollständige Nachbesserung ab. Vermutlich nicht die letzte.

PSSR-Update bringt Bildschärfe, lässt Schatten absaufen

Bisher galt die Implementierung des Spiels auf Sonys Pro-Konsole als negatives Beispiel für den KI-Upscaler PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Der aktuelle Patch nutzt nun die überarbeitete PSSR-Iteration. Das Ergebnis ist eine sichtbar höhere Grundschärfe und eine stabilere Rekonstruktion feiner Details.

Das Update beseitigt das bisherige Bildrauschen. Technisch liefert der Upscaler exakt das ab, was Sony für die Konsole versprochen hat.

Im 60-FPS-Performance-Modus bricht die Bildverarbeitung jedoch an anderer Stelle ein. Zahlreiche Berichte aus der Community belegen gebrochene Schattenberechnungen, die zu extrem abgesoffenen Schwarzwerten und Artefakten in dunklen Arealen führen. Der Fehler ist reproduzierbar.

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Qualitäts-Modus bleibt verschont – auf Kosten der Bildrate

Wer auf den Qualitäts-Modus wechselt, behält korrekte Schattenverläufe und profitiert von der verbesserten PSSR-Schärfe. Allerdings zieht diese Option ein Limit von 30 Bildern pro Sekunde nach sich. Ein unzureichender Kompromiss für eine Hardware, die speziell für die Kombination aus hoher Bildrate und hoher Auflösung beworben wird.

Warum eine solche Inkonsistenz bei einer Optimierung für eine einzelne Hardware-Plattform durch die Qualitätskontrolle rutscht, bleibt unklar. Entwickler und Publisher müssen mit einem Hotfix nachliefern.

Der 6-GB-Patch behebt das primäre Schärfeproblem auf der PS5 Pro durch das PSSR-Upgrade effizient, entwertet den Performance-Modus jedoch durch fehlerhafte Schattendarstellung. Wer Silent Hill 2 mit 60 FPS spielen möchte, muss vorerst mit visuellen Einbußen in dunklen Szenen leben oder auf den nächsten Hotfix warten.

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