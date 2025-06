Silent Hill 2 Remake: DLC rund um „Born from a Wish“ in Arbeit?

Nach dem erfolgreichen Launch des Silent Hill 2 Remake im vergangenen Jahr könnte das Spiel demnächst eine Erweiterung erhalten. Laut dem bekannten Insider Dusk Golem arbeitet Bloober Team aktuell an einem DLC, der auf der Born from a Wish-Episode aus den früheren Neuveröffentlichungen des Originals basiert. Noch wurde nichts offiziell bestätigt, doch mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass eine Ankündigung bevorstehen könnte.

Rückkehr einer Fan-Favoritin: „Born from a Wish“

Born from a Wish erzählt die Geschichte von Maria, einer der zentralen Figuren aus Silent Hill 2, und spielt zeitlich kurz vor dem Hauptspiel. Die Episode liefert tiefere Einblicke in ihre Rolle und psychologische Bedeutung, die in der Hauptkampagne oft nur angedeutet wird. Ursprünglich war diese Side-Story Teil späterer Versionen von Silent Hill 2, etwa der Xbox- oder Director’s Cut-Fassung für PlayStation 2.

Wie Dusk Golem auf X erklärt, soll die Arbeit an der Neuinterpretation von Born from a Wish bereits seit dem Launch des Remakes im Oktober 2024 laufen. Ein Release sei für Ende 2025 angepeilt. Konkrete Details zu Inhalt, Umfang oder Preis fehlen bislang. Auch eine offizielle Bestätigung durch Konami oder das Bloober Team steht noch aus.

DLC-Ankündigung womöglich kurz bevor – Xbox-Version in Sicht?

Eine mögliche Enthüllung des DLC könnte laut Dusk Golem bereits im Rahmen eines bevorstehenden State of Play-Events stattfinden. Zwar ist das reine Spekulation, doch die zeitliche Nähe zur Ein-Jahres-Exklusivität auf der PS5 macht ein Update durchaus plausibel. Laut dem Insider befindet sich zudem eine Xbox-Version von Silent Hill 2 Remake in der Entwicklung. Offiziell beworben wurde das Spiel zum Start als zeitlich exklusiv für Sonys Plattform.

Ob Born from a Wish separat oder als Teil einer möglichen „Definitive Edition“ erscheint, bleibt vorerst offen. Ebenso unklar ist, ob man den DLC unabhängig vom Hauptspiel erwerben kann oder ob er eng in die Kampagne eingebettet wird. Für viele Fans zählt die Erweiterung zu den wichtigsten Ergänzungen der Reihe – und ihr Fehlen im Remake war bislang ein häufig genannter Kritikpunkt. Dazu zählt auch die weitere Optimierung der PS5 Pro-Version, mit der das Remake zusammen mit dem DLC ein umfangreicheres Update erhalten könnte.

Auch wenn es derzeit keine offizielle Stellungnahme gibt, mehren sich die Hinweise auf einen DLC für das Silent Hill 2 Remake. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dürfte Konami versuchen, an den Erfolg der Neuauflage anzuknüpfen und die neue Ära der Reihe weiter auszubauen. Für Fans der Serie wäre Born from a Wish mehr als nur ein nostalgischer Bonus – sondern ein essenzieller Baustein für das Verständnis einer der komplexesten Figuren im Silent-Hill-Universum.