Silent Hill 2 Remake in Endphase der Entwicklung, Trailer zeigte In-Engine Look

Dass sie fähige Entwickler im Horrorgenre sind, zeigte mitunter The Blair Witch Project, das den psychologischen Ansatz erstklassig umgesetzt hat und dem von Silent Hill gar nicht so unähnlich ist.

Das Bloober-Team verdient bereits Geld, wir sind bereits in der Phase, in der wir Gelder für jeden weiteren Meilenstein erhalten, und natürlich haben wir eine Marge darauf. Aber ja, wir werden uns auch am Erfolgsfall beteiligen – wir werden die direkten Nutznießer sein – so Piotr Babieno von Bloober Team.

Generell hält Konami die Zügel recht kurz bei den Silent Hill-Projekten, wie schon in der vergangenen Woche erwähnt. Demnach stemmen diese auch die vollständigen Entwicklungskosten von Bloober Team, was mit ein Grund dürfte, die volle Entscheidungsgewalt über die Entwicklung zu behalten.

Demnach ist Silent Hill 2 seit 2019 in Entwicklung und befindet sich aktuell in der Endphase der Entwicklung. Wann und wie man das Spiel der Öffentlichkeit vollständig vorstellen wird, liegt aber alleinig im Ermessen von Konami. Laut Gram.pl wird man schon bald mehr dazu erfahren.

