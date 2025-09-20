Latest

Silent Hill 2 Remake: Insider deutet auf PS5 Pro Upgrade und möglichen DLC hin

Silent Hill 2 Remake erhält laut Insidern bald PS5 Pro-Upgrade und mögliches DLC. Fans dürfen auf „Born From a Wish“ hoffen – und eine Xbox-Version.

Silent Hill 2

Gerüchteküche in Silent Hill: Laut einem bekannten Leaker könnte das Silent Hill 2 Remake schon bald frische Inhalte und technische Verbesserungen erhalten. Dusk Golem, in der Szene für regelmäßige Informationen bekannt, berichtet von einem anstehenden Patch für die PS5 Pro sowie von zusätzlichem Download-Content. Der angebliche DLC soll „Born From a Wish“ zurückbringen, das Zusatzszenario, das bereits in früheren Special Editions des Originals enthalten war.

Born From a Wish: Rückkehr eines Fanlieblings?

„Born From a Wish“ rückt nicht James, sondern Maria ins Zentrum und wurde bereits im Mai als DLC vermutet. Spieler erleben ihre Vorgeschichte, darunter die Begegnung mit Ernest Baldwin in einer abgelegenen Villa, bevor sie sich auf die Suche nach James begibt.

Unter Fans gilt das Szenario als eine der stärksten Ergänzungen der Serie, weil es Marias Rolle vertieft und die Themen von Silent Hill 2 noch düsterer ausleuchtet. Sollte Bloober Team diese Episode als DLC neu auflegen, wäre das nicht nur Nostalgie-Futter, sondern ein klarer Mehrwert für all jene, die das Remake bereits abgeschlossen haben.

Timing mit Kalkül

Der Zeitpunkt dieser Gerüchte ist nicht zufällig. Im Oktober endet die zeitexklusive Phase auf PlayStation, und vieles spricht dafür, dass Konami parallel eine Xbox-Version ankündigen könnte. Ein PS5 Pro-Patch, frischer DLC und ein neuer Plattform-Release, das wäre ein Dreiklang, der dem Spiel zum einjährigen Jubiläum noch einmal ordentlich Aufmerksamkeit verschaffen würde. Ob Konami dieses Mal rechtzeitig kommuniziert oder wieder auf „Überraschungsmarketing“ setzt, bleibt abzuwarten.

Seit seinem Release im Oktober 2024 verkaufte sich das Silent Hill 2 Remake über zwei Millionen Mal. Gelobt wurden vor allem die Atmosphäre, die aufwendige Grafik und die schauspielerischen Leistungen, allen voran Luke Roberts als James. Mit Masahiro Ito und Akira Yamaoka waren auch zwei Serienveteranen an Bord, was dem Projekt zusätzliche Glaubwürdigkeit verlieh.

Sollte nun tatsächlich ein Story-DLC und ein PS5 Pro-Upgrade folgen, könnte Konami einen seltenen Glücksgriff landen: Ein Horrorklassiker, der technisch nachgelegt wird und gleichzeitig alte Fans wie neue Spieler abholt.

Chanjo
2 Stunden zuvor

Jeder der das Remake spielen wollte, hat es mit Sicherheit bereits gespielt. Jetzt benötige ich auch kein Pro Upgrade mehr.

