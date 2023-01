Silent Hill 2 Remake – Release, Änderungen & warum nicht Silent Hill?

Bloober Team wurde als einer der Entwickler gewählt, die an den zukünftigen Silent Hill-Spielen arbeiten werden, in dem Fall am Remake von Silent Hill 2.

Während das Spiel vielen Fans und Spielern im Kern bekannt ist, stellt sich die Frage, was das Remake später auszeichnen soll, was wirklich neu ist und was verändert wird. Darauf ging Bloober in einem kürzlichen Interview ein, die damit auch erste Einblicke in die Produktion liefern.

Technische Upgrades und Story-Feinschliff

In dem Punkt kann man sich vor allem auf technologische Upgrades freuen, eine verbesserte KI, sowie die visuelle und audiophile Präsentation nach aktuellen Standards. Aber auch die Story wurde angepasst, während man gleichzeitig die ursprüngliche Arbeit respektiert.

Kacper Michalski, der Head of Production, sagt hierzu:

Silent Hill 2 Remake

Auch die Frage, warum man nicht zunächst Silent Hill 1 neu erschafft, kam auf. Dies begründet man damit, dass Silent Hill 2 ein Meilenstein des psychologischen Horrors war, dessen Story man unglaublich liebt. Das war einer der Hauptgründe, nicht ganz am Anfang der Serie zu beginnen.

„Silent Hill 2 ist eines der besten psychologischen Horrorspiele aller Zeiten. Wir sind mit diesem Titel aufgewachsen und er ist eine enorme Inspirationsquelle für uns alle im Studio. Wir lieben die Geschichte von SH2 und für viele Mitglieder des Bloober-Teams ist es ein absolut zeitloser Klassiker.“

Schließlich wollte man wissen, wann das Silent Hill 2 Remake erscheint und ob man noch 2022 damit rechnen könne? Hier ist die Antwort leider etwas unbefriedigend, da Bloober Team derzeit oder noch nicht darüber sprechen kann. Zuletzt hieß es aber, dass man sich bereits in der Endphase der Entwicklung befindet.