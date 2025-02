Silent Hill 2-Remake: Warum Bloober Team die einzig richtige Wahl war

Es war eine der umstrittensten Entscheidungen in der jüngeren Gaming-Geschichte: Konami gibt das Remake von Silent Hill 2 in die Hände von Bloober Team. Ein Studio, das mit Spielen wie Layers of Fear, Observer und The Medium bewiesen hat, dass es psychologischen Horror inszenieren kann – aber eben auch eines, das keine nachgewiesene Erfahrung mit Action-orientiertem Survival-Horror besitzt. Doch nun meldet sich Silent Hill 2-Produzent Motoi Okamoto zu Wort und verteidigt diese Wahl mit einem interessanten Argument: Es geht nicht um allgemeines Spieldesign-Know-how, sondern um „genrespezifische“ Erfahrung.

Bloober hat sich als Experte für Horror bewiesen

In einem aktuellen X-Post erklärte Okamoto, dass Konami gezielt Studios sucht, die nicht einfach nur technisch versiert sind, sondern die spezifischen Anforderungen eines Genres verinnerlicht haben. Bloober Team wurde also nicht wegen seiner allgemeinen Design-Kompetenz gewählt, sondern weil es sich als Experten für Horror bewährt hat. Das Studio mag zwar nie zuvor ein Kampf-System entwickelt haben, aber es bringt laut Konami die notwendige DNA mit, um Silent Hill 2 atmosphärisch und erzählerisch würdig umzusetzen.

Dass Bloober Team keine Action-Vergangenheit hat, war Konami bewusst. Dennoch zeigte sich der Publisher überzeugt, dass das Studio dieses Defizit durch eine gezielte Herangehensweise ausgleichen könnte. Und so entstand ein Kampfsystem, das einerseits den Mangel an Ressourcen betont – ganz im Sinne des Originals – und andererseits mit einer modernen Third-Person-Kamera kombiniert wird, um das Gameplay flüssiger und immersiver zu gestalten.

Eine einmalige Chance für Bloober

Okamoto betont dabei auch ein Paradoxon der Gaming-Branche: Wer keine genrespezifische Erfahrung hat, bekommt kein großes Projekt – aber irgendwo muss man schließlich anfangen. Die Indie-Entwicklung bietet in seinen Augen den perfekten Nährboden, um sich in einem Genre zu beweisen und dann von großen Publishern berücksichtigt zu werden. Bloober Team dient in diesem Fall als Paradebeispiel.

Trotz anfänglicher Skepsis hat sich das Remake von Silent Hill 2 als großer Erfolg erwiesen und viele Fans überzeugt. Die dichte Atmosphäre, das überarbeitete Kampfsystem und die Treue zur Vorlage haben gezeigt, dass Konamis Vertrauen in Bloober Team gerechtfertigt war. Angesichts dieses Erfolgs bleibt abzuwarten, was die erneute Partnerschaft der beiden Unternehmen in Zukunft hervorbringen wird – sei es ein völlig neuer Titel oder ein weiteres Remake einer legendären Konami-IP.