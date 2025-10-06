Silent Hill 2 Remake: Xbox-Version steht wohl kurz bevor – Exklusivdeal läuft aus

Seit fast einem Jahr gehört das Silent Hill 2 Remake zu den stärksten Horror-Erfahrungen auf der PS5. Entwickelt von Bloober Team und veröffentlicht von Konami, war das Remake bislang konsolenexklusiv für Sonys Plattform, doch das dürfte sich bald ändern.

Am 8. Oktober 2025 endet laut mehreren Branchenquellen der Exklusivvertrag zwischen Konami und PlayStation. Ab diesem Zeitpunkt kann Konami das Spiel offiziell auf weiteren Plattformen veröffentlichen. Und alles deutet darauf hin, dass Xbox-Spieler diesmal nicht lange warten müssen.

Hinweise auf Xbox-Release verdichten sich

Ein interessantes Detail sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Auf der offiziellen Webseite von Bloober Team finden sich zwei leere Plattform-Slots, ein potenzieller Hinweis darauf, dass zusätzliche Versionen in Arbeit sind. Realistisch ist ein Release auf Xbox Series X|S, eventuell sogar parallel mit einem Launch auf Nintendos Switch 2.

Technisch wäre ein Xbox-Port kein Problem. Das Spiel basiert auf Unreal Engine 5 und lief auf der PS5 bereits stabil. Eine Umsetzung auf Microsofts Konsole wäre damit eher Formsache als technisches Neuland.

James Sunderland bald auch auf Xbox? Der Horror-Klassiker Silent Hill 2 Remake steht offenbar vor seinem Plattformwechsel.

Kommt Silent Hill 2 pünktlich zu Halloween?

Wenn Konami den Zeitpunkt clever wählt, wäre ein Release um Halloween herum naheliegend, thematisch wie marketingtechnisch. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung, aber das Zeitfenster ist auffällig günstig: Exklusivvertrag läuft aus, Oktober ist Horror-Saison, und die Xbox-Bibliothek könnte gerade etwas Gänsehaut vertragen.

Offen bleibt nur, ob Konami direkt nach Ablauf des Deals loslegt oder den Xbox-Release auf einen späteren Termin verschiebt, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und auch die PS5-Version könnte so wieder in den Mittelpunkt rücken, etwa mit dem schuldig gebliebenen PS5 Pro-Update, das der Entwickler aus technischen Gründen zurückgezogen hat.

Realistisch betrachtet spricht fast alles für einen baldigen Xbox-Release des Silent Hill 2 Remake. Konami hat keinen Grund, das Spiel auf einer Plattform zurückzuhalten, zumal sich die PS5-Version gut verkauft hat und das Interesse an Horror-Games ungebrochen ist.

Ob es tatsächlich schon im Oktober so weit ist, bleibt offen, aber wer wetten möchte, hat im Moment wohl ziemlich gute Karten.