Silent Hill 2: Xbox-Version mit Release im November 2025 geleakt

Fans von Silent Hill 2 könnten bald auch auf der Xbox durch den ikonischen Nebel wandern. Wie ein vorzeitig aktualisierter Eintrag im Microsoft Store verraten hat, erscheint das Remake offenbar am 21. November 2025 für Xbox Series X|S. Der Eintrag wurde inzwischen wieder entfernt, doch das Internet konnte die Informationen sichern, und die wirken glaubwürdig.

Dass Silent Hill 2 auch für Xbox kommen würde, war längst kein Geheimnis mehr. Bereits Ende Oktober wurde das Spiel von der ESRB für Xbox eingestuft, ein klares Zeichen dafür, dass die Exklusivphase auf der PlayStation 5 ausgelaufen ist. Die damalige Vereinbarung zwischen Konami und Sony war auf ein Jahr begrenzt, was genau zum neuen Termin passen würde.

Technisch angepasst, aber ohne Play Anywhere

Dem Leak zufolge wird Silent Hill 2 vollständig für Xbox Series X|S optimiert. Auch eine Veröffentlichung im Microsoft Store für PC ist geplant, allerdings ohne Play Anywhere-Unterstützung, also ohne plattformübergreifenden Zugriff auf Xbox und PC mit einem Kauf. Offiziell bestätigt ist das alles zwar noch nicht, aber die Store-Details deuten auf einen klaren Fahrplan hin.

Interessant ist, dass der Leak in etwa den gleichen Veröffentlichungszeitraum wie die laufenden Gerüchte zur Nintendo Switch 2-Version nennt. Ob beide Fassungen parallel erscheinen, bleibt abzuwarten, doch es scheint, als wolle Konami das Remake jetzt endgültig einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Warum das wichtig ist

Das Silent Hill 2-Remake von Bloober Team hat auf PS5 und PC im Oktober 2024 einen guten Start hingelegt. 86 Punkte auf Metacritic, dazu eine User-Bewertung von 9.1, beachtlich für ein so umstrittenes Projekt. Viele Fans lobten die neue Perspektive und Atmosphäre, während Kritiker eher die technische Performance anmerkten.

Dass Xbox-Spieler nun ebenfalls in den Genuss kommen, könnte den Titel nochmal neu beleben, und vielleicht sogar den Weg für zukünftige Silent Hill-Remakes ebnen.

Noch fehlt das offizielle Statement von Konami oder Bloober Team, doch der Store-Leak wirkt stimmig. Sollte sich der 21. November bestätigen, wäre das für Xbox-Spieler ein starkes Horror-Finale zum Jahresende.

Wie steht ihr zu einem zweiten Leben für Silent Hill 2 auf der Xbox – Pflichtkauf oder verpasste Gelegenheit nach einem Jahr Wartezeit?