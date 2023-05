Silent Hill: Ascension – Interaktive Streaming-Serie im neuen Trailer

„Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, um in Silent Hill: Ascension eine traumähnliche Welt zu erschaffen, mit verstörenden, äußerst detaillierten Charakteren, unheimlichen Monstern, einer immersiven Atmosphäre und einem allgemeinen Audio- und visuellen Design, auf das unser Team sehr stolz ist“, so Chris Amaral, Art Director bei Bad Robot Games. „Die detaillierten Umgebungen, die düstere Atmosphäre und die realistischen Charaktere und Monster sollen das Horror-Erlebnis verstärken und etwas schaffen, das SILENT HILL in Reinkultur ist, während es sich gleichzeitig einzigartig für das Franchise anfühlt.“

In Silent Hill: Ascension folgt man mehreren Hauptcharakteren, die an Schauplätzen auf der ganzen Welt von neuen und furchterregenden Monstern aus Silent Hill heimgesucht werden. Diese Monster lauern in den Schatten und drohen, Menschen, ihre Kinder und ganze Städte zu verschlingen, da sie sowohl von den jüngsten Morden als auch von lange unterdrückten Schuldgefühlen und Ängsten in die Dunkelheit gezogen werden.

