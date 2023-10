Silent Hill: Ascension – Partnerschaft mit Sony & Premiere Trailer

Ein Erlebnis wie Silent Hill: Ascension hat es laut Genvid noch nie gegeben. Es ist kein Spiel, sondern eine interaktive Streaming-Serie, die sich verändert, wenn das Publikum gemeinsam Entscheidungen trifft. Man selbst weiß nicht, wie Silent Hill: Ascension enden wird, da dies in den Händen der Zuschauer liegt. Wenn man jeden Tag an Silent Hill: Ascension teilnimmt, wird man zu einem Teil dieser Geschichte, die nie wiederkommen wird.

„Wir freuen uns, die Familien Johansen und Hernandez in das Silent Hill-Universum einzuführen. Während sie tiefer in ihre eigenen Schrecken eintauchen und ihre Städte gleichzeitig von Massenhysterie heimgesucht werden, werden diese beiden Familien seltsame Verbindungen zwischen ihnen aufdecken, obwohl sie eine Welt für sich haben.“

