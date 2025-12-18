Silent Hill auf Weltreise? Konami prüft neue Schauplätze für die Horror-Serie

Silent Hill hat lange für eine ganz bestimmte Atmosphäre gestanden: der Nebel, die verlassene Stadt in Maine, die unheimliche Mischung aus psychologischem Horror und persönlichem Trauma. Doch mit Silent Hill f hat Konami diesen vertrauten Rahmen hinter sich gelassen und die Serie nach Japan verlegt – mit Erfolg.

Jetzt deutet Serienproduzent Motoi Okamoto an, dass die Reise noch weitergehen könnte, vielleicht sogar nach Russland, Italien oder Südkorea.

Neue Kulturen, neue Albträume

In einem Interview mit Inverse sprach Okamoto über die Möglichkeiten, die sich durch das Verlegen zukünftiger Spiele in andere Regionen eröffnen könnten. „Wir glauben, dass wir ähnliche Ansätze wie bei Silent Hill f auch in anderen Kulturen weltweit ausprobieren könnten“, erklärt er. Dabei denkt er an die Integration lokaler Mythologien und Glaubenssysteme – von schamanistischen Traditionen in Mittel- und Südamerika bis hin zu den einzigartigen Mythen anderer Länder.

Silent Hill muss also nicht länger an die gleichbleibende amerikanische Kleinstadt gebunden sein. Die Horror-Erfahrung könnte künftig viel vielfältiger werden, neue Arten von Angst auslösen und Spieler in bisher unbekannte, aber ebenso verstörende Umgebungen entführen.

Herausforderungen jenseits des Nebels

Okamoto betont aber auch die praktischen Hürden. Viele Regionen verfügen nicht über etablierte Entwicklerstudios, die ein Franchise wie Silent Hill verantwortungsvoll umsetzen könnten. „Mittel- und Südamerika haben zwar faszinierende Geschichten und Filme, aber wie wir diese effektiv in ein Spiel übertragen, ist noch offen“, sagt er.

Die Aussage macht deutlich, dass Konami inzwischen experimenteller denkt, aber vorsichtig. Die Idee, Horror aus verschiedenen Kulturen zu erforschen, könnte die Serie langfristig revitalisieren, doch Qualität und Authentizität bleiben zentrale Kriterien.

Silent Hill f zeigt, dass neue Schauplätze funktionieren können und sogar andere Spielergruppen ansprechen. Ob zukünftige Teile die russische Taiga, italienische Dörfer oder koreanische Städte in Nebel und Schrecken hüllen werden, bleibt spannend.

Die zentrale Frage bleibt: Kann Silent Hill seinen unverwechselbaren Horror bewahren, während es sich kulturell und geographisch öffnet? Konami scheint bereit, es herauszufinden.