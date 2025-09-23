Silent Hill f: Alle Enden freischalten – so geht’s wirklich

Wer Silent Hill f startet, wird erstmal einfach spielen. Monster jagen, Rätsel lösen, durch die düstere Stadt schleichen. Aber die wirklichen Belohnungen kommen erst, wenn man die Enden freischaltet. Konami hat es so gestaltet, dass man nicht einfach drauflosspielen kann, wenn man alles sehen will, das zwingt zu mehrfachen Durchgängen.

Dies wurde bewusst als Spielkonzept gewählt. Die Bedingungen für das erweiterte Ende, das vielen sicherlich reichen würde, hätten jedoch einfacher gehalten werden können oder man hätte zumindest zuvor darüber informieren sollen. Damit gleicht man die überschaubare Spielzeit von 12 bis 14 Stunden im ersten Anlauf aus.

Ende 1: Der Einstieg

Das erste Ende sieht jeder automatisch beim erstmaligen Abschließen der Story. Es ist das Standard-Ende, nicht „spektakulär“ im eigentlichen Sinne, aber notwendig, um die Voraussetzungen für spätere Enden zu verstehen.

Ende 2 & 3: Wer aufpasst, gewinnt

Hier wird es schon kniffliger.

Ende 2: Du darfst keine Blutkapseln einnehmen, das heilige Schwert muss genommen und gereinigt werden. Außerdem musst du das Agura no Hotei-sama finden.

Ende 3: Ähnlich, aber diesmal nimmst du das ungereinigte heilige Schwert.

Die Entscheidung, auf Blutkapseln zu verzichten, erhöht den Schwierigkeitsgrad spürbar. Gegner werden automatisch härter, Ressourcen knapper – wer’s schafft, fühlt sich wie ein Veteran.

Ende 4: Die Mehrspieler-Hürde?

Dieses Ende verlangt, dass du zwei verschiedene Enden abgeschlossen hast, und noch ein paar andere Bedingungen, die wir hier bewusst nicht spoilern. Diese werden mit der Offenlegung der anderen Enden enthüllt. Es ist der echte Test für Hardcore-Spieler, die sich durch alle Herausforderungen kämpfen wollen.

Ende 5: Alien-Jäger werden

Wer dieses Finale sehen will, muss alle UFO-Radiosendungen abhören, die drei UFO-Filmplakate in der korrekten Reihenfolge nach den Radios finden und die Filmkritik „Die große Invasion aus dem Weltraum“ entdecken. Klingt simpel? Ist es nicht. Alles zusammen bedeutet extrem viel Spielzeit, Geduld und Genauigkeit – ein echter Marathon für Fans, die jedes Detail mitnehmen wollen.

Silent Hill f zwingt Spieler, die Enden ernsthaft zu erkunden. Es ist kein Zufallsspiel, kein bloßes Durchrennen. Wer alles sehen will, muss planen, verzichten und wiederholen, eine Herausforderung, die das Horror-Erlebnis vertieft und für Fans von Mehrfach-Durchläufen sehr lohnend ist.

Weitere Eindrücke zu Silent Hill f gibt es in meinem aktuellen Review.