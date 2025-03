Silent Hill f enthüllt: Das neue Project Zero – oder doch mehr?

„Silent Hill f“ ist jedenfalls eine der spannendsten Neuankündigungen der letzten Jahre und könnte die Serie mit frischem Wind zurück in den Horror-Olymp katapultieren. Doch bis wir mehr erfahren, bleibt nur die Hoffnung – und die Angst vor dem, was im Nebel lauert.

Die Parallelen zu „Project Zero“ sind unverkennbar: Eine weibliche Protagonistin, ein mysteriöses japanisches Setting und eine bedrohliche Atmosphäre, die sich langsam aber unaufhaltsam entfaltet. Doch „Silent Hill f“ geht noch weiter: Die Geschichte stammt aus der Feder von Ryukishi07 , bekannt für seine meisterhaften Erzählungen in Higurashi no Naku Koro ni. Damit dürfen sich Fans auf einen tiefgründigen, psychologisch verstörenden Horrortrip einstellen, der weit über einfache Jumpscares hinausgeht.

„Silent Hill f“ spielt im Japan der 1960er Jahre und folgt der Geschichte von Shimizu Hinako, die in der abgeschiedenen Stadt Ebisugaoka lebt. Doch das beschauliche Leben nimmt eine düstere Wendung, als plötzlich ein gespenstischer Nebel über die Stadt zieht. Die einst so vertrauten Straßen verwandeln sich in einen albtraumhaften Irrgarten voller schauriger Kreaturen und unerklärlicher Phänomene. Hinako muss sich durch die unheimlichen Gassen kämpfen, Rätsel lösen und ihren Verstand bewahren, wenn sie überleben will.

