Silent Hill F Enthüllung naht – Konami lädt zum großen Livetsream-Event ein

Silent Hill-Fans, markiert eure Kalender! Konami hat offiziell einen Silent Hill Transmission-Livestream für Donnerstag, den 13. März 2025, angekündigt. Und ja, es sieht ganz so aus, als würden wir endlich Silent Hill F zu Gesicht bekommen. Das Spiel wurde vor über zwei Jahren zusammen mit dem Silent Hill 2-Remake und Silent Hill: Townfall enthüllt, doch seither war es still um den Titel. Sehr still.

Endlich Neues zu Silent Hill F – Nach zwei Jahren Funkstille

Nun soll das Rätselraten ein Ende haben. Silent Hill F wird von Neobards Entertainment entwickelt und verspricht eine völlig neue Geschichte im Japan der 1960er Jahre. Das allein ist bereits ein gewagter Schritt für die Serie, die sich bislang größtenteils in nebelverhangenen, westlichen Kleinstädten abspielte. Doch es kommt noch besser: Die Story stammt von Ryukishi07, dem Autor der berühmten Higurashi When They Cry-Reihe, die für ihren tiefgreifenden psychologischen Horror bekannt ist. Man kann also davon ausgehen, dass Silent Hill F nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch erzählerisch verstörend wird.

Konami selbst kündigte das Event mit einem Tweet an: „Begleiten Sie uns zur SILENT HILL Transmission, bei der wir am 13. März um 15:00 Uhr PDT die neuesten Nachrichten per Streaming teilen. Diese Transmission wird SILENT HILL f ​​aufdecken.“ Für europäische Fans bedeutet das: Einschalten um 23:00 Uhr MEZ. Und wer in den USA lebt, sollte um 18:00 Uhr ET bereit sein.

Horror in Japan: Was wir über die Story und Entwickler wissen

Nach dem beachtlichen Erfolg des Silent Hill 2-Remakes von Bloober Team dürfte die Vorfreude auf Silent Hill F entsprechend hoch sein. Das Spiel markiert den ersten brandneuen Ableger der Reihe, seit Konami beschlossen hat, wieder ernsthaft in AAA-Entwicklung einzusteigen. Nun bleibt nur die Frage: Wird Silent Hill F die Erwartungen erfüllen oder uns in eine noch tiefere Nebelwand des Zweifels führen?

Die Spannung steigt, doch eines ist sicher: Der 13. März könnte ein entscheidender Tag für Silent Hill-Fans werden. Schaltet ihr ein? Oder lasst ihr euch lieber von den Highlights am nächsten Tag überraschen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!