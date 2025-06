Silent Hill f erscheint am 25. September 2025 – und macht fast alles anders

Mit Silent Hill f kehrt Konami nicht einfach zur traditionsreichen Horror-Reihe zurück – sie starten gewissermaßen neu. Das Spiel erscheint am 25. September 2025 für bisher noch nicht näher benannte Plattformen. Der Titel ist weder Fortsetzung noch Reboot, sondern ein eigenständiges Werk, das sich bewusst von der klassischen Silent Hill-Formel entfernt.

Statt amerikanischer Kleinstadtstraßen geht es ins Japan der 1960er Jahre. In bisherigen Trailern zeigt sich eine bedrückende Szenerie, geprägt von roten Pflanzenranken, verfallenen Schulgebäuden und grotesk mutierten Körpern. Konami beschreibt das Spiel als „komplett neues, von der Serie unabhängiges Werk“, was sowohl für neue Spieler als auch Serienkenner spannend sein dürfte.

Der japanische Game Director betonte in einem Statement, dass man eine „Mischung aus Nostalgie und Innovation“ anstrebe. Und genau das scheint die neue Marschrichtung zu sein: weniger Rückblick, mehr eigenes Profil.

Ein Ort namens Silent Hill? Dieses Mal nicht

Der bislang auffälligste Bruch: Silent Hill f spielt nicht – oder zumindest nicht vorrangig – in der namensgebenden Stadt. Das Setting im historischen Japan ist kein Zufall, sondern Teil eines Konzepts, das Horror nicht an Orte, sondern an Themen bindet.

Statt klassischem Jumpscare-Horror setzt das Spiel offenbar auf psychologischen Druck, Körperhorror und Symbolik. In geleakten (nicht offiziell bestätigten) Szenenbeschreibungen ist die Rede von entstellten Gesichtern, brennenden Käfigen und verstörend inszenierten Leichenteilen. Ob diese Darstellungen final ins Spiel kommen, bleibt abzuwarten – die Bildsprache bisheriger Trailer deutet aber darauf hin, dass Silent Hill f kein Leichtgewicht ist.

Einstieg statt Fortsetzung: Eine neue Zielgruppe im Blick

Trotz aller inhaltlichen Härte will Konami mit Silent Hill f neue Spieler ansprechen. Die Serie war immer schon episodisch – aber diesmal wird das gezielt genutzt. Vorkenntnisse braucht man keine, auch wenn sie den Reiz sicher erhöhen. Für langjährige Fans könnte der neue Stil gewöhnungsbedürftig sein, doch vielleicht liegt genau darin das Potenzial: Das Franchise erlaubt sich einen echten Richtungswechsel, der mutiger ist als vieles, was zuletzt aus dem Horror-Genre kam.

Bleibt die Frage, wie konsequent Konami diese Linie durchzieht – und ob das neue Konzept auch spielerisch überzeugt. Spätestens am 25. September 2025 wissen wir mehr.