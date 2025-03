Silent Hill f: Erstes Land verweigert Freigabe und lässt offen, warum?

Die australische Klassifizierungsbehörde hat kürzlich den kommenden Horror-Titel „Silent Hill f“ verboten – ein Schritt, der Fragen aufwirft und die Spekulationen über die wahren Gründe anheizt. Überraschenderweise gab die Behörde keine genaue Erklärung ab, warum das Spiel in Australien nicht veröffentlicht wird, sondern verwies interessierte Parteien auf eine spätere Kontaktaufnahme. Das führt zu der gewohnten Mischung aus Rätseln und Gerüchten. Was hat „Silent Hill f“ zu einem so kontroversen Thema gemacht, dass es einem Verbot in einem der strengsten Märkte der Welt unterzogen wurde?

Ein weiterer Fall von Zensur

Bereits zuvor war „Silent Hill f“ nicht das erste Spiel der ikonischen Reihe, das in Down Under auf Ablehnung stieß und mit RC-Rating versehen wurde. „Silent Hill: Homecoming“ war 2008 aufgrund einer besonders grausamen „High Impact“-Folterszene von der Klassifizierungsbehörde nicht zugelassen worden. Eine zensierte Version wurde schließlich veröffentlicht, doch der Schatten des Verbots blieb bestehen. Auch andere Spiele wie „Hotline Miami 2“ und „Saints Row 4“ teilten ähnliche Schicksale. In diesen Fällen war die Begründung meist in der Darstellung von sexueller Gewalt, Drogenmissbrauch oder anderen umstrittenen Themen zu finden.

Was könnte also der Auslöser für das Verbot von „Silent Hill“ gewesen sein? Die Australier sind bekannt für ihre strengen Vorschriften, insbesondere wenn es um Themen wie Gewalt und anstößige Darstellungen geht. Einen Hinweis darauf könnte die Bewertung der amerikanischen ESRB geben, die den Titel mit „Blut, Gewalt, intensiver Gewalt und teilweiser Nacktheit“ eingestuft hat. Konami selbst spricht auf seiner offiziellen Website von „drastischer Gewalt“.

Über Silent Hill f

Das Spiel, das in den 1960er Jahren im ländlichen Japan angesiedelt ist, folgt der jungen Protagonistin Shimizu Hinako, die in ihrer Heimatstadt Ebisugaoka auf rätselhafte Weise einem Albtraum begegnet. Die Stadt ist von einem übernatürlichen Nebel umhüllt, und Hinako muss nicht nur die bizarre, sich ständig verändernde Umgebung durchdringen, sondern auch mit fremdartigen Kreaturen und einer dunklen, erschreckenden Wahrheit konfrontiert werden.

Das Spiel wird von den kreativen Köpfen hinter „Resident Evil“ mit einem Drehbuch des bekannten Autors Ryukishi07 entwickelt und soll noch in diesem Jahr erscheinen.