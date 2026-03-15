Silent Hill F gewinnt Game of the Year bei den Famitsu Dengeki Game Awards

Konami und Neobards Entertainment können sich über eine weitere Auszeichnung freuen. „Silent Hill F“ wurde bei den Famitsu Dengeki Game Awards zum Spiel des Jahres 2025 gekürt. Damit setzt sich der von NeoBards Entertainment entwickelte Titel in einer rein nutzerbasierten Abstimmung gegen die internationale Konkurrenz durch.

Der neueste Ableger der Silent Hill-Reihe sicherte sich bei der japanischen Preisverleihung insgesamt drei Auszeichnungen. Neben dem Hauptpreis als Game of the Year erhielt das Projekt die Awards für das beste Studio sowie für den besten Synchronsprecher. Da die Famitsu Dengeki Game Awards ausschließlich auf Fan-Votings basieren, spiegelt dieses Ergebnis direkt die Popularität des Titels auf dem japanischen Markt wider.

Kommerzieller Erfolg und Verkaufszahlen

Die Auszeichnungen folgen auf eine starke Marktleistung. Silent Hill F erreichte die Marke von einer Million verkauften Einheiten schneller als das Remake von „Silent Hill 2“ und gilt damit als der am schnellsten verkaufte Teil der gesamten Franchise-Geschichte. Konami scheint mit der Strategie, die IP durch externe Entwickler wie NeoBards neu zu beleben, die kritische und kommerzielle Basis verbreitert zu haben.

Interessant ist der direkte Vergleich mit anderen Schwergewichten des Jahres 2025. Während „Clair Obscure Expedition 33“ international als einer der größten Favoriten galt, reichte es in der Gunst der japanischen Spieler nur für Platz 14. Damit liegt das Rollenspiel hinter Titeln wie „Death Stranding 2“, „Ghost of Yotei“, „Mario Kart World“ und „Monster Hunter Wilds“. „Silent Hill F“ konnte sich in diesem Umfeld als Spitzenreiter behaupten und untermauert den Trend, dass Konami jährlich neue Veröffentlichungen innerhalb der Serie plant.

Silent Hill f legt die Messlatte höher

„Silent Hill F“ ist als kommerzieller und kritischer Erfolg für Konami verbucht. Die Auszeichnung durch die japanische Community bestätigt die Akzeptanz des neuen Settings. Für Spieler bleibt die Serie durch die jährliche Release-Strategie dauerhaft präsent; die technische Qualität muss sich dabei an den hohen Verkaufsgeschwindigkeiten des aktuellen Ablegers messen lassen.

Konami setzt die Neuausrichtung der Serie konsequent fort. Mit „Silent Hill Townfall“ steht das nächste Projekt an, das – wie schon der aktuelle Erfolgstitel – mit dem klassischen Serien-Setting bricht. Das Spiel markiert damit den nächsten Schritt in der Strategie, die Marke durch variierende Szenarien und externe Entwicklerstudios breiter aufzustellen.