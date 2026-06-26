Silent Hill f: Gratis Fatal Frame II Crossover-DLC ist da

Konami hat das kostenlose Kollaborations-DLC-Kostüm „Crimson Butterfly“ für „Silent Hill f“ veröffentlicht. Ab sofort steht die Erweiterung auf PlayStation 5, Xbox Series und PC bereit.

Damit schlägt das Crossover nach dem März-Event in „Fatal Frame II Remake“ (unser Review) nun in die umgekehrte Richtung aus. Spieler können die Protagonistin Hinako in das ikonische Outfit von Mio Amakura aus Fatal Frame II kleiden.

Crossover der Horror-Welten

Wer die Hauptversion von Silent Hill f besitzt und den aktuellen Patch 1.20 installiert hat, kann das neue Outfit direkt im Spiel nutzen. Die Aktivierung erfolgt simpel über ein Hokora im Spielmenü. Spielerisch ändert sich durch den DLC nichts. Reine Kosmetik. Trotzdem liefert das visuelle Crossover der beiden großen japanischen Horror-Franchises eine dichte Atmosphäre für Fans.

Quick-Facts zum DLC

Konami veröffentlicht kostenlosen Crossover-DLC „Crimson Butterfly“ für Silent Hill f.

Das Outfit kleidet die Protagonistin Hinako im Stil von Mio Amakura aus Fatal Frame II REMAKE.

Der Inhalt ist rein kosmetisch und bietet keine spielerischen Vorteile oder Story-Inhalte.

Zum Spielen ist das Hauptspiel von Silent Hill f sowie das Update auf Patch 1.20 oder neuer erforderlich.

Das Kostüm wird im Spiel über das Menü an einem Hokora aktiviert.

Verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store).

Das Gratis-Kostüm ist ein nettes, atmosphärisches Extra für Fans beider Serien, liefert abseits des neuen Looks aber keine neuen spielerischen Inhalte oder Story-Erweiterungen. Ein schöner Bonus für Sammler. Mehr nicht.

Passt das traditionelle Fatal-Frame-Design überhaupt in die düstere Welt von Silent Hill f, oder ruiniert der Kostümwechsel für euch die mühsam aufgebaute Survival-Horror-Atmosphäre?