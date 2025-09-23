Silent Hill f im Performance-Check: Starke Basis, aber PS5 Pro mit Problemen

Silent Hill f ist der erste neue Serienteil seit Jahren, und er läuft technisch solide. Digital Foundry hat sich die Konsolenversionen genauer angeschaut, und besonders auf der PlayStation 5 macht das Spiel eine gute Figur. Auf der PS5 Pro hingegen gibt es noch einige Baustellen.

PS5: Zwei Modi, stabile Performance

Spieler haben auf der PS5 die Wahl zwischen einem Performance- und einem Qualitätsmodus. Beide setzen auf Unreal Engine 5 mit den bekannten Technologien wie Lumen, Nanite und Virtual Shadow Maps.

Performance-Modus: Intern um 1080p, hochgerechnet mit Temporal Upscaling. Das Bild wirkt weich, dafür läuft das Spiel in den meisten Szenen stabil mit 60fps. Gelegentlich kommt es zu kurzen Rucklern beim Streaming neuer Areale.

Intern um 1080p, hochgerechnet mit Temporal Upscaling. Das Bild wirkt weich, dafür läuft das Spiel in den meisten Szenen stabil mit 60fps. Gelegentlich kommt es zu kurzen Rucklern beim Streaming neuer Areale. Qualitätsmodus: Mit 1440p wirkt das Bild deutlich schärfer, die Bildrate ist auf 30fps begrenzt. Auch hier treten kleinere Streaming-Stotterer auf, aber insgesamt ist das Ergebnis konstant.

Das Fazit: Wer flüssiges Gameplay bevorzugt, fährt mit dem Performance-Modus besser. Die grafischen Unterschiede sind sichtbar, aber nicht dramatisch.

PS5 Pro: PSSR sorgt für Artefakte

Auf der PS5 Pro hat Konami die beiden Modi zusammengeführt und setzt auf Sonys Upscaling-Lösung PSSR. Das Ergebnis überzeugt aber nicht:

Das Bild zeigt deutliche Artefakte, vor allem in Szenen mit viel Vegetation oder Partikeln.

Ein permanentes Rauschen sowie flackernde Effekte beeinträchtigen die Optik spürbar.

Die Performance liegt zwar wie im Performance-Modus der PS5 bei stabilen 60fps, doch der visuelle Nachteil ist kaum zu übersehen.

Hier wäre womöglich eine konservativere Lösung wie klassisches Temporal Upscaling die bessere Wahl gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es leider auch noch keine ausführliche Analyse der Xbox-Versionen. Erste Eindrücke deuten aber auf eine ähnliche Basis wie auf der PS5 hin. Ein direkter Vergleich bleibt abzuwarten.

Silent Hill f zeigt, dass Konami die Unreal Engine 5 inzwischen gut im Griff hat. Besonders die PS5-Version überzeugt mit stabiler Performance und stimmiger Optik, trotz gelegentlicher Streaming-Probleme. Die PS5 Pro hingegen leidet unter der unglücklichen Umsetzung von PSSR, was den eigentlichen Vorteil der Konsole zunichtemacht.

Wer eine normale PS5 hat, kann beruhigt zugreifen. Auf der PS5 Pro sollte man auf einen Patch hoffen oder direkt den Qualitätsmodus der Standardkonsole bevorzugen.