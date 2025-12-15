Silent Hill f ist Horror-Spiel des Jahres – und zeigt, warum Nischen-Awards plötzlich zählen

Während die großen Bühnen der Branche zuletzt vor allem von Blockbustern und Erwartungshaltungen dominiert wurden, hat sich Silent Hill f bei den Horror Game Awards 2025 den wichtigsten Preis gesichert: Game of the Year.
Vier Auszeichnungen bei sechs Nominierungen, das ist kein Zufall, sondern eine echte Leistung. Konamis Horror-Marke funktioniert wieder, zumindest dort, wo Horror auch wirklich ernst genommen wird.
Warum Silent Hill f hier überzeugt, und anderswo nicht im Fokus stand
Im Gegensatz zu den Game Awards, wo ein Titel wie Clair Obscur: Expedition 33 alles überstrahlte, ging es bei den Horror Game Awards ausschließlich um Genre-Kompetenz. Genau hier spielt Silent Hill f seine Stärken aus: dichte Atmosphäre, starkes Storytelling und eine technische Umsetzung, die Horror nicht nur behauptet, sondern spürbar macht.
Neben dem Hauptpreis holte das Spiel auch Auszeichnungen für Best Narrative, Best Performance (Konatsu Kato) und den Technical Achievement Award. Das ist bemerkenswert, weil es nicht nur Design oder Stimmung würdigt, sondern konkrete handwerkliche Qualität.
Viele Awards, viele Kategorien
Ja, man kann kritisch anmerken, dass es mittlerweile für fast jede Nische eigene Awards gibt. „Beste Grafik“, „technische Meisterleistung“ oder „Zugänglichkeit“ sind zwangsläufig subjektiv. Aber genau hier liegt auch der Vorteil solcher Veranstaltungen: Sie bewerten Spiele nicht nach Reichweite oder Hype, sondern nach Genre-Logik.
Dass Look Outside sowohl Best Art Direction als auch Best Indie Horror Game gewinnt, oder Donkey Kong für Best Family-Game ausgezeichnet wird, wirkt schlüssig, selbst wenn nicht jeder diese Entscheidungen teilen wird.
Ein Abend für Horror und ein klarer Gewinner
Bemerkenswert ist auch der Rahmen: Die Horror Game Awards fanden erstmals live vor Publikum statt, moderiert von ihren Machern selbst. Kein überproduziertes Spektakel, sondern ein fokussierter Abend für Fans des Genres.
Dass Resident Evil 9 Requiem als Most Anticipated Horror Game ausgezeichnet wurde, zeigt zusätzlich: Horror ist kein Randthema mehr, sondern fest im Mainstream angekommen.
Silent Hill f ist nicht „das beste Spiel des Jahres“ im universellen Sinn, aber eines der konsequentesten Horror-Spiele der letzten Jahre. Der Game of the Year-Titel bei den Horror Game Awards passt. Und vielleicht sagt er mehr über Qualität aus als manch größerer Preis.
Schön geschriebene Artikel, schade dass ich vorher nicht von Horror Game Awards wusste, das hätte ich mir gerne angesehen falls es dort eine Live-Show oder ähnliches gegeben hätte. Wäre vielleicht eine gute Idee für nächstes Jahr, dass wir darüber berichtet weil es bestimmt einige gibt die Interesse daran hätten.
Scientelf war würde ich wahrscheinlich wirklich sagen für mich das Spiel des Jahres zusammen mit Sonic Racing crosswords und thief VR Punkt das sind für mich die drei besten Spiele dieses Jahr clair obscur finde ich super und ich finde auch dass es viele Preise verdient hat aber das ist natürlich alles andere überschattet und jegliche Qualitäten von anderen Spielen untergehen weil es hat überall nominiert wurde und natürlich auch überall gewonnen hat ist irgendwo schade und andere Spiele dadurch quasi gar kein es hat überall nominiert wurde und natürlich auch überall gewonnen hat ist irgendwo schade und andere Spiele dadurch quasi gar keine Bühne bekommen haben.
Bei den Game Awards finde ich schade, dass Silent Hill nicht mal nominiert war für games for impact
Silent Hill f hätte mit seinen Themen definitiv den Preis verdient gehabt. Die Story war schwermütig aber nicht depressiv mit den verschiedenen spieldurchgängen kommen immer wieder neue Facetten dazu, es sind wichtige Themen wie Selbstfindung, Selbstakzeptanz, selbst Aufgabe den eigenen Weg zu finden, sich für sich selber einzusetzen, aber auch sich empathisch andere hinein zu fühlen
Richtig, und würde bei den Game Awards alles mit rechten Dingen zugehen und man dort nicht hirnschädigende Substanzen konsumieren würde, hätte man die Dringlichkeit erkannt, entgegen der hoffnungslosen Emotionalität, aus der der Titel erst zu dem gemacht wurde, was er ist, ein tatsächliches Rollenspielerlebnis wie Kingdom Come Deliverance 2 zum tatsächlich besten RPG des Jahres zu küren.
Silent Hill f & Kingdom Come Deliverance 2 brillieren innerhalb ihrer Genres mit Alleinstellungsmerkmalen & sind unvergleichliche Erlebnisse bei Narrative, Immersion sowie Gameplay, da hat ein völlig aufgeblasener Titel wie Expedition 33 nichts verloren, der sich zwischen soliden Kampsystem & ordentlicher Präsentation irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verliert.