Silent Hill f ist Horror-Spiel des Jahres – und zeigt, warum Nischen-Awards plötzlich zählen

Während die großen Bühnen der Branche zuletzt vor allem von Blockbustern und Erwartungshaltungen dominiert wurden, hat sich Silent Hill f bei den Horror Game Awards 2025 den wichtigsten Preis gesichert: Game of the Year.

Vier Auszeichnungen bei sechs Nominierungen, das ist kein Zufall, sondern eine echte Leistung. Konamis Horror-Marke funktioniert wieder, zumindest dort, wo Horror auch wirklich ernst genommen wird.

Warum Silent Hill f hier überzeugt, und anderswo nicht im Fokus stand

Im Gegensatz zu den Game Awards, wo ein Titel wie Clair Obscur: Expedition 33 alles überstrahlte, ging es bei den Horror Game Awards ausschließlich um Genre-Kompetenz. Genau hier spielt Silent Hill f seine Stärken aus: dichte Atmosphäre, starkes Storytelling und eine technische Umsetzung, die Horror nicht nur behauptet, sondern spürbar macht.

Neben dem Hauptpreis holte das Spiel auch Auszeichnungen für Best Narrative, Best Performance (Konatsu Kato) und den Technical Achievement Award. Das ist bemerkenswert, weil es nicht nur Design oder Stimmung würdigt, sondern konkrete handwerkliche Qualität.

Viele Awards, viele Kategorien

Ja, man kann kritisch anmerken, dass es mittlerweile für fast jede Nische eigene Awards gibt. „Beste Grafik“, „technische Meisterleistung“ oder „Zugänglichkeit“ sind zwangsläufig subjektiv. Aber genau hier liegt auch der Vorteil solcher Veranstaltungen: Sie bewerten Spiele nicht nach Reichweite oder Hype, sondern nach Genre-Logik.

Dass Look Outside sowohl Best Art Direction als auch Best Indie Horror Game gewinnt, oder Donkey Kong für Best Family-Game ausgezeichnet wird, wirkt schlüssig, selbst wenn nicht jeder diese Entscheidungen teilen wird.

Ein Abend für Horror und ein klarer Gewinner

Bemerkenswert ist auch der Rahmen: Die Horror Game Awards fanden erstmals live vor Publikum statt, moderiert von ihren Machern selbst. Kein überproduziertes Spektakel, sondern ein fokussierter Abend für Fans des Genres.

Dass Resident Evil 9 Requiem als Most Anticipated Horror Game ausgezeichnet wurde, zeigt zusätzlich: Horror ist kein Randthema mehr, sondern fest im Mainstream angekommen.

Silent Hill f ist nicht „das beste Spiel des Jahres“ im universellen Sinn, aber eines der konsequentesten Horror-Spiele der letzten Jahre. Der Game of the Year-Titel bei den Horror Game Awards passt. Und vielleicht sagt er mehr über Qualität aus als manch größerer Preis.