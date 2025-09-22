Silent Hill f: Kein Platz für Zensur – oder doch?

Mit Silent Hill f wagt Konami nicht nur einen Neustart der Reihe, sondern legt inhaltlich die wohl härteste Version vor, die die Serie je gesehen hat. Missbrauch, Folter, psychische Traumata und gesellschaftliche Diskriminierung – alles Themen, die in offiziellen Warnhinweisen vorab ganz offen benannt werden.

Dass Konami diesen Schritt so offensiv geht, überrascht, immerhin hat die Serie in der Vergangenheit nie mit derart expliziten Hinweisen gearbeitet. Doch statt entschärfter Fassungen oder weichgespülter Kompromisse hat man sich dazu entschieden, weltweit dieselbe Version zu veröffentlichen. Keine Unterschiede zwischen Japan, den USA oder Europa. Auf den ersten Blick mutig, auf den zweiten Blick fast schon provokant.

Australien als Stolperstein

Der erste Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten. In Australien tauchte ein Eintrag im Klassifizierungsregister auf, der das Spiel kurzerhand mit „Refused Classification“ abstrafte. was einem Bann gleichkommt. Kurze Zeit später verschwand dieser wieder, die Behörden ruderten zurück und erklärten, eine endgültige Einstufung stehe noch aus.

Faktisch ist Silent Hill f dort also noch nicht verboten. Aber das kleine Chaos zeigt deutlich: Hier steht ein Spiel vor der Veröffentlichung, das Grenzen austestet, und damit Institutionen überfordert, die schon mit weniger konfrontiert schnell rot sehen. Das zeigt sich besonders in einer Szene, die im japanischen Markt wahrscheinlich ganz anders gelesen wird als im Westen. Dort inszeniert das Spiel die Protagonistin in einer Weise, die fast schon voyeuristisch wirkt – ein Detail, das manch einer als „Fanservice“ abtun könnte, andere aber als problematische Grenzüberschreitung sehen werden.

Die Rückkehr der Zensurdebatte

Die große Frage lautet: Brauchen wir diese Art von Inhalten wirklich? Oder anders gefragt: Wer entscheidet eigentlich, was „zumutbar“ ist? Konami liefert die unzensierte Version, aber am Ende hängt alles an nationalen Behörden. Dass Japan mit einem CERO:Z-Rating (18+) die schärfste Kategorie auspackt, wirkt wie eine Warnung: Wir wissen, wie heftig das Spiel ist, aber wir stehen dazu. Westliche Märkte zeigen sich da traditionell nervöser. Und genau hier liegt der Reiz – Silent Hill f wird zur Projektionsfläche für eine alte Diskussion, die wir längst hinter uns geglaubt hatten. Das zeigt sich aktuell auch an Dying Light: The Beast.

Wer die Inhalte liest – Gender-Diskriminierung, Kindesmissbrauch, Folter – könnte argumentieren, dass Konami bewusst provoziert. Und vielleicht ist das auch genau der Punkt: Horror lebt nicht von Schockmomenten allein, sondern davon, wie sehr er gesellschaftliche Tabus infrage stellt. Wenn man aber anfängt, diese Tabus für bestimmte Regionen wegzuschneiden, was bleibt dann übrig? Ein „Silent Hill light“, das niemand braucht.

Silent Hill f wird kein Spiel, das jedem gefällt, und genau das ist seine Stärke. Statt weichgespültem Horror gibt es kompromisslosen Stoff, der garantiert für Diskussionen sorgt. Ob das Spiel am Ende tatsächlich zensiert wird oder nicht, ist fast schon zweitrangig. Die Debatte selbst zeigt, wie relevant dieses Projekt im Jahr 2025 ist.

Weitere Eindrücke zu Silent Hill f gibt es in meinem aktuellen Review.