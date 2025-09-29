Silent Hill f knackt eine Million Verkäufe – Ryukishi07s Horror trifft den Nerv der Fans

Seit dem Launch am 25. September hat Silent Hill f die Marke von einer Million verkauften Exemplaren überschritten, inklusive digitaler und physischer Verkäufe auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam, Epic Games und Microsoft Windows. Für ein Franchise, das über zwei Jahrzehnte alt ist, beweist dies, dass die Faszination für intensiven Psycho-Horror ungebrochen ist.

Eine neue Dimension des Horrors

Was Silent Hill f von früheren Ablegern unterscheidet, ist die Handschrift von Ryukishi07, der bereits für komplexe und psychologisch tiefgehende Geschichten bekannt ist. Spieler begleiten Shimizu Hinako, eine Highschool-Schülerin, die sich in ihrer Heimatstadt Ebisugaoka zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und persönlichen Ängsten zurechtfinden muss. Dann rollt der Nebel herein, die Stadt verwandelt sich, und Hinako muss sich nicht nur mysteriösen Kreaturen stellen, sondern auch Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen.

Die Mischung aus japanischen Horrortraditionen, gespenstisch schönen Landschaften und einer durchdachten Story sorgt dafür, dass Silent Hill f nicht nur nervenaufreibend, sondern auch erzählerisch fesselnd ist.

Kreativität trifft Technik

Die visuelle Gestaltung stammt von kera, der die Kreaturen und Charaktere entwarf. Zusammen mit Ryukishi07 entsteht so ein Horror-Erlebnis, das sowohl verstörend als auch ästhetisch ansprechend ist. Akira Yamaoka und Kensuke Inage liefern die musikalische Untermalung, die dem Spiel die nötige düstere Stimmung verleiht – ohne je überladen zu wirken.

Technisch überzeugt Silent Hill f ebenfalls. Auf PS5 und Xbox Series X|S läuft das Spiel stabil mit ansehnlicher Grafikqualität, der Nebeleffekt ist ein Kernstück des Designs und trägt maßgeblich zur unheimlichen Atmosphäre bei.

Silent Hill f beweist auch in unserem Review, dass das Franchise nach wie vor relevant ist. Die Kombination aus psychologischem Horror, starker Erzählung und überzeugender technischer Umsetzung macht den Titel zu einem Muss für Fans des Genres. Der schnelle Verkaufserfolg ist verdient, denn wer auf Atmosphäre, Story und subtile Schrecken steht, bekommt hier genau das geliefert, ohne unnötigen Schnickschnack.