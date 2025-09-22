Silent Hill f: Launch Trailer zeigt Albtraum in Japan

Der Launch Trailer zu Silent Hill f führt uns in die japanische Kleinstadt Ebisugaoka, wo Hinako Shimizus Alltag im Nebel versinkt und sich in puren Horror verwandelt. Statt vertrauter Straßen warten groteske Kreaturen und Rätsel, die mehr über die verdrehte Realität verraten, als einem lieb sein kann.

Besonders auffällig ist die Verbindung von klassischem Silent Hill-Psychoterror mit einem japanischen Setting, das Horrortradition und neue Ideen verbindet. Im Mittelpunkt stehen schwierige Entscheidungen, die Hinakos Schicksal bestimmen – zwischen Eleganz und Wahnsinn, Schönheit und Schrecken.

Silent Hill f wirkt atmosphärisch dichter als die letzten Teile der Reihe. Weitere Eindrücke zum Spiel liefer unser aktuelles Review.