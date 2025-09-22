Latest

Silent Hill f: Launch Trailer zeigt Albtraum in Japan

Silent Hill f startet mit einem eindringlichen Launch Trailer: Nebel, Monster und harte Entscheidungen im japanischen Ebisugaoka. Ein neuer Albtraum beginnt.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare

Der Launch Trailer zu Silent Hill f führt uns in die japanische Kleinstadt Ebisugaoka, wo Hinako Shimizus Alltag im Nebel versinkt und sich in puren Horror verwandelt. Statt vertrauter Straßen warten groteske Kreaturen und Rätsel, die mehr über die verdrehte Realität verraten, als einem lieb sein kann.

Besonders auffällig ist die Verbindung von klassischem Silent Hill-Psychoterror mit einem japanischen Setting, das Horrortradition und neue Ideen verbindet. Im Mittelpunkt stehen schwierige Entscheidungen, die Hinakos Schicksal bestimmen – zwischen Eleganz und Wahnsinn, Schönheit und Schrecken.

Silent Hill f wirkt atmosphärisch dichter als die letzten Teile der Reihe. Weitere Eindrücke zum Spiel liefer unser aktuelles Review.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Silent H F Review TEST: Silent Hill f – Horror, der bricht, belohnt und fesselt
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x