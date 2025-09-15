Silent Hill f: Leak aus erstem Review deutet auf „spektakulär“ hin

Wenige Tage vor dem offiziellen Release von Silent Hill f am 25. September 2025 ist ein angeblicher Review-Leak unter anderem auf Reddit aufgetaucht. Laut dem Leak bewertete die vermeintliche Autorin das Spiel mit 9,5 von 10 Punkten und bezeichnete es als „wirklich spektakulär“. Auch das Feature „New Game+“ soll die Story fortsetzen und mehrere Enden bieten.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Entwickelt wird es von NeoBards Entertainment, die Story stammt von Ryukishi07 (Higurashi), die Musik von Akira Yamaoka, einem der prägenden Komponisten der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der Highschool-Schülerin Shimizu Hinako im ländlichen Japan der 1960er Jahre, in der Stadt Ebisugaoka.

Spielmechanik und Atmosphäre

Laut dem Leak ist das Kampfsystem von Silent Hill f „an Souls-like angelehnt, aber nicht ganz“. Kämpfe müssen bedacht gewählt werden, einfaches Draufloslaufen führt selten zum Erfolg. Die Review warnt zudem eindringlich vor intensiven Inhalten: Blut, Gewalt und teils explizite Szenen sind Teil des Spiels. Die offizielle Altersfreigabe liegt bei 17 Jahren.

Besonders interessant ist, dass „New Game+“ nicht nur stärkere Ausrüstung bietet, sondern die Story weiterführt. Spieler müssen das Spiel mehrmals durchspielen, um alle Enden zu entdecken. Die Story sei stark lore-orientiert, Hinweise finden sich im Tagebuch oder in Dokumenten, die regelmäßig aktualisiert werden.

Ein neues Kapitel für Silent Hill

Der Rezensent beschreibt Silent Hill f als eigenständig innerhalb der Serie, ohne den Kern der Franchise zu verlieren. Das Spiel soll sowohl neuen Spielern als auch Veteranen bekannte Angst- und Horror-Elemente bieten, aber in einer neuen Form.

Natürlich handelt es sich um einen Leak, denn bis offizielle Tests veröffentlicht werden, bleibt alles Spekulation. Dennoch geben die ersten Eindrücke einen sehr positiven Ausblick auf den Psycho-Horror und die erzählerische Tiefe, die Fans erwarten dürfen.

Wer sich für Silent Hill f interessiert, kann gespannt sein. Die Kombination aus klassischem Psycho-Horror, durchdachtem Kampfsystem und Story, die in „New Game+“ weitergeht, klingt vielversprechend. Ob das Spiel die fast perfekte Bewertung tatsächlich verdient, zeigt sich ab dem 25. September.