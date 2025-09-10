Silent Hill f: Pre-Load und Downloadgröße überrascht

Das nächste Kapitel im Silent Hill-Universum nimmt Gestalt an. Für Silent Hill f sind jetzt die finalen Release-Infos da, einschließlich Downloadgröße und Pre-Load auf PS5. Damit steht fest, wann mit ersten Eindrücken zu rechnen ist.

Ab wann können Spieler loslegen?

Wer die Rückkehr in den Nebel direkt zum Launch erleben will, sollte schon mal Platz auf der SSD schaffen. Silent Hill f bringt es auf eine Downloadgröße von 36,6 GB, wie PlayStation Game Size meldet. Für ein modernes Story-getriebenes Horror-Spiel liegt das im unteren Mittelfeld, kein Speicherfresser wie ein Call of Duty, aber auch nicht so schlank wie manche Indies. Heißt: Man muss nicht die halbe Bibliothek löschen, bevor man nach Ebisugaoka reisen kann.

Besitzer der Deluxe Edition können bereits am 21. September mit dem Pre-Load beginnen, Käufer der Standardedition dürfen am 23. September loslegen. Die finale Freischaltung erfolgt wie üblich um Mitternacht.

Bleibt die Frage nach dem Review-Embargo und den ersten Tests, die ebenfalls in diesem Zeitraum erwartet werden. Eine offizielle Bestätigung von Konami hierzu gibt es bisher nicht.

Worum geht’s eigentlich?

Silent Hill f spielt im Japan der 1960er Jahre. Protagonistin Hinako erlebt, wie ihre Heimatstadt Ebisugaoka im Nebel versinkt und sich in einen surrealen Albtraum verwandelt. Zwischen engen Gassen, verstörenden Kreaturen und schweren Entscheidungen muss sie ihren Weg finden. Geschrieben von Ryukishi07 und begleitet von Musik von Akira Yamaoka, setzt das Spiel klar auf psychologischen Horror mit japanischer Note – ein frischer Ansatz für die Reihe.

Spannend wird vor allem, ob Konami die Erwartungen der Fans diesmal trifft. Das Setting klingt mutig und der kreative Input von Ryukishi07 macht Hoffnung auf eine wirklich neue Horror-Erfahrung. Was die Technik und das Gameplay taugen, wissen wir aber erst, wenn die Tests ab dem 24. September live gehen.

Bis dahin empfehlen wir euch unsere Vorschau zum Spiel.