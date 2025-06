Silent Hill f: PS5 Pro-Support und mehrere Editionen angekündigt

Mit dem neuen Trailer und einem festen Release-Termin hat Silent Hill f im Rahmen der State of Play am 30. Mai offiziell seinen Platz im Spieleherbst 2025 eingenommen. Der Serienneustart erscheint am 25. September exklusiv für PS5 und bringt nicht nur einen neuen erzählerischen Ansatz mit sich, sondern auch gezielten Support für die PS5 Pro, inklusive Enhanced Graphics Mode. Außerdem können sich Spieler zwischen mehreren Editionen entscheiden – von Standard bis Deluxe.

Japanischer Horror trifft auf 4K-Nostalgie

In Silent Hill f schlüpfen Spieler in die Rolle von Shimizu Hinako, einer Schülerin aus dem fiktiven Ort Ebisugaoka im Japan der 1960er-Jahre. Die Umgebung verwandelt sich zunehmend in einen albtraumhaften Ort, der typisch für die Reihe zwischen psychologischem Grauen und surrealer Ästhetik pendelt. Anders als im Remake zu Silent Hill 2 steht hier nicht die Vergangenheit der ikonischen Serie im Mittelpunkt, sondern ein eigenständiger Ableger, der sich auch für Neueinsteiger eignen soll.

Entwickelt wurde das Spiel unter dem Leitmotiv „Beauty in Terror“ – Schönheit im Schrecken. Das zeigt sich sowohl visuell als auch akustisch: Das Art-Design stammt von Horror-Künstler kera, der traditionelle japanische Gruselelemente mit den bekannten Monsterformen der Serie verbindet. Für den Soundtrack sind Akira Yamaoka und Kensuke Inage verantwortlich, was insbesondere Fans der früheren Teile freuen dürfte.

Für Besitzer einer PS5 Pro gibt es laut Entwickler einen Enhanced Graphics Mode, der stabile FPS und eine verbesserte Grafikdarstellung auf 4K-Niveau verspricht – insbesondere bei den fein texturierten Nebelszenarien und Kampfanimationen dürfte sich das positiv bemerkbar machen. In Sachen Gameplay setzt Silent Hill f verstärkt auf Nahkampf, was eine Abgrenzung zu den bisherigen Serienteilen darstellt.

Diese Editionen stehen zur Auswahl

Silent Hill f erscheint in zwei Varianten: als Standard Edition (physisch und digital) sowie als rein digitale Deluxe Edition. Wer vorbestellt, bekommt je nach Version zusätzliche Inhalte:

Standard Edition (Vorbestellung) : Bonuskostüm „White Sailor School Uniform“ + Ingame-Item „Omamori: Peony“

: Bonuskostüm „White Sailor School Uniform“ + Ingame-Item „Omamori: Peony“ Deluxe Edition (Download only) : Digitales Artbook und Soundtrack Kostüm „Pink Rabbit“ Item Pack (u.a. Heilsalben und Wasser) 48 Stunden Early Access ab dem 23. September

:

Beide Versionen enthalten das Hauptspiel, wobei die Deluxe Edition eher auf Sammler und Serienfans abzielt. Ob zusätzliche Plattformen folgen, ist derzeit nicht bestätigt – bislang wurde nur die PS5 als Zielplattform genannt.