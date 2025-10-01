Silent Hill f: Rekordstart, aber die Zukunft sieht anders aus

Silent Hill f hat Konami einen Traumstart beschert: Über eine Million verkaufte Einheiten innerhalb von 24 Stunden. Doch Serienproduzent Motoi Okamoto stellte auf der Tokyo Game Show 2025 klar: Wer glaubt, dass künftige Teile einfach auf der Erfolgsformel von Silent Hill f aufbauen, liegt falsch.

Silent Hill f bleibt Ausnahme, nicht Standard

Okamoto betont, dass Silent Hill f bewusst ein mutiger Bruch mit bisherigen Traditionen war – neues Setting, neues Gameplay, andere Erzählperspektive. Der Erfolg überrascht selbst das Team, das eher mit gemischten Reaktionen gerechnet hatte. Doch Konami will daraus keine Schablone machen. „Nicht jedes Silent Hill wird wie f sein“, erklärt Okamoto. „Jedes Spiel soll einen eigenen Charakter haben.“

Trotz dieser Differenzierung gibt es einen Kern, der unangetastet bleibt: psychologischer Horror. „Geschichten, die tief in die Psyche der Figuren eintauchen, sind das Herz von Silent Hill. Ohne sie wäre es nicht Silent Hill“, sagt Okamoto. Im Fall von Silent Hill f ist es die Auseinandersetzung der Protagonistin mit ihren Traumata, die das Spiel trotz experimenteller Mechaniken fest in der Serie verankert.

Vielfalt statt Kopie

Heißt im Klartext: Künftige Silent Hill-Spiele könnten sich spielerisch stark voneinander unterscheiden, mal klassischer Survival-Horror, mal narrativ getrieben, vielleicht sogar experimenteller. Doch egal, welche Form gewählt wird, das Grundgefühl des psychologischen Horrors bleibt als roter Faden bestehen.

Konami zeigt mit Silent Hill f (unser Review), dass mutige Ideen funktionieren. Aber noch wichtiger ist die Ansage, diesen Weg nicht stumpf zu wiederholen. Die Serie soll sich entwickeln, ohne ihre Identität zu verlieren. Für Fans bedeutet das: Jeder neue Teil könnte ein frisches Erlebnis sein – ohne dass Silent Hill seine Seele verkauft.

Silent Hill f ist ab sofort für PS5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.