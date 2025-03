Silent Hill f: Release offenbar näher als gedacht

Der Release von Silent Hill f könnte früher kommen, als viele erwartet haben. Ein aktuelles Update sorgt für Spekulationen – und die Hinweise verdichten sich, dass das Spiel bereits 2025 erscheint. Während Konami beim letzten Silent Hill Transmission-Event keine konkreten Termine nannte, könnte ein neuer Eintrag auf der ESRB-Website genau diesen Hinweis liefern.

Altersfreigabe gesichtet: Ein Zeichen für den baldigen Release?

Denn dort hat Silent Hill f mittlerweile eine offizielle Altersfreigabe von der ESRB erhalten. Das Spiel wurde mit einem „M“ (Mature) bewertet – aufgrund von Blut, Gewalt, intensiver Gewalt und teilweiser Nacktheit. Ein völlig erwartbares Urteil für einen Titel aus der Silent Hill-Reihe, doch der spannende Teil ist, was diese Einstufung bedeuten könnte.

In der Gaming-Branche gilt die Altersfreigabe oft als einer der letzten Schritte vor dem Release. Das bedeutet: Silent Hill f könnte sich in der finalen Entwicklungsphase befinden und in wenigen Monaten erscheinen. Ein Vergleich mit dem Remake von Silent Hill 2 unterstützt diese Theorie: Der Titel erhielt seine ESRB-Einstufung im April 2023 und wurde dann im Oktober veröffentlicht. Sollte dieser Zeitrahmen auch hier gelten, wäre ein Release von Silent Hill f im September oder Oktober 2025 denkbar.

Bestätigung von Konami? Fehlanzeige.

Offiziell hält sich Konami weiter bedeckt. Fakt ist nur, dass Silent Hill f für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen wird. Doch wenn sich der geplante Zeitrahmen bestätigt, könnte es nicht mehr lange dauern, bis neue Infos oder sogar ein genaues Release-Datum auftauchen.

Wer sich Silent Hill f vorab sichert, kann sich auf ein exklusives Steelbook freuen, das Albträume bereiten könnte. Das Design ist gewohnt düster und verstörend, perfekt passend zur unheimlichen Atmosphäre des Spiels. Konami setzt damit auf ein Sammlerstück, das besonders Horror-Fans ansprechen dürfte. Weitere Details zur Vorbestellung und den enthaltenen Boni werden voraussichtlich in Kürze folgen.

Die Premiere und erste Eindrücke aus Silent Hill f gibt es noch einmal hier.