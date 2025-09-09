Silent Hill f – Stabile Technik auf der PS5 sorgt für Hoffnung im Nebel

Silent Hill f war auf der Gamescom nicht einfach ein kurzer Anspielhappen. Stattdessen ließ Konami ausgewählte Besucher für bis zu drei Stunden in die Demo eintauchen, ein ungewöhnliches Maß an Vertrauen in ein Projekt, das noch nicht veröffentlicht ist. Und genau dieser lange Eindruck macht deutlich: Technisch steht das Spiel bereits jetzt erstaunlich solide da.

Performance: 60 FPS im Nebel

Auf einer regulären PlayStation 5 lief die Gamescom-Demo laut Digital Foundry konstant bei 60 Bildern pro Sekunde. Die Ausnahme bilden die Zwischensequenzen, die mit 30 FPS abgespielt werden. Doch anstatt störend zu wirken, sind diese dank clever eingesetztem Motion Blur filmisch inszeniert und tragen sogar zur dichten Atmosphäre bei. Viel wichtiger ist aber, dass das eigentliche Spielgeschehen läuft geschmeidig läuft, ohne Einbrüche oder Stottern. Gerade für einen Horror-Titel, bei dem Stimmung und Timing entscheidend sind, ist das ein echter Pluspunkt.

Viele Spiele auf Basis der Unreal Engine 5 kämpfen aktuell mit unsauberen Kanten, temporalen Artefakten oder schwammigem Ghosting. Silent Hill f überrascht hier positiv: Die Kanten wirken gestochen scharf, störendes Flimmern ist kaum zu sehen, und auch die sonst so typische temporale Unruhe fehlt fast völlig. Konami und das verantwortliche Studio Neobards scheinen die Engine im Griff zu haben, und das bereits lange vor Release.

Atmosphäre durch Technik verstärkt

Silent Hill lebt von seiner besonderen Stimmung: dichte Nebel, bedrückende Architektur und ein Gefühl des ständigen Unbehagens. All das wirkt nur dann, wenn die Technik nicht im Weg steht. Genau hier zeigt sich die Stärke von Silent Hill f auf der PS5: stabile Performance, sauberes Bild, überzeugendes Licht- und Schattenspiel. Besonders in den weitläufigen Außenbereichen mit Feldern und unheimlichen Vogelscheuchen trägt die saubere Darstellung entscheidend zur Immersion bei. Dies deckt sich auch mit unserem Hands-On, wonach Silent Hill f ein interessanter Neustart für die Serie ist.

Silent Hill f könnte das erste größere Beispiel für ein modernes Horrorspiel werden, das auf PS5 nicht an technischen Problemen krankt. Nach den letzten Jahren, in denen viele UE5-Titel durchwachsene Starts hingelegt haben, ist das eine erfreuliche Nachricht. Noch ist unklar, wofür das geheimnisvolle „F“ im Titel steht – aber wenn es für „Framerate“ stünde, würde es durchaus passen.