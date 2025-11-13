Silent Hill f – Update 1.10 bringt „Casual“-Modus und bessere Spielbalance

Konami hat heute das Update 1.10 für Silent Hill f veröffentlicht, und das dürfte viele Spieler freuen, die bisher am hohen Schwierigkeitsgrad verzweifelt sind. Der neue „Casual“-Modus richtet sich an alle, die die bedrückende Atmosphäre und Geschichte erleben wollen, ohne ständig an Gegnern oder Ressourcenmangel zu scheitern. Er kann direkt beim Spielstart gewählt oder nach mehreren Toden automatisch freigeschaltet werden.

Damit öffnet Konami das Spiel spürbar für ein breiteres Publikum. Schon in der Community war häufig zu lesen, dass der Balance-Fokus von Silent Hill f eher auf Survival-Puristen ausgelegt war – mit diesem Update reagiert der Entwickler also klar auf Feedback.

Komfortfunktionen für New Game+ und Technik-Fixes

Spieler, die Silent Hill f (unser Review) bereits abgeschlossen haben, profitieren im New Game+ von einer neuen Skip-Funktion. Nach dem berüchtigten Wandrätsel lassen sich nun bestimmte Abschnitte überspringen. Allerdings gilt es, einen Haken zu beachten, denn wer Szenen auslässt, verliert auch den Zugriff auf sammelbare Items und einige Trophäen. Diese Entscheidung sorgt für mehr Freiheit, bewahrt aber den Reiz vollständiger Durchläufe.

Daneben gibt es einige spürbare Komfortverbesserungen:

Ein Motion Blur-Regler erlaubt erstmals, Bewegungsunschärfe individuell zu steuern.

erlaubt erstmals, Bewegungsunschärfe individuell zu steuern. Hinakos Ausdauer regeneriert sich etwas schneller, was längere Laufphasen angenehmer macht.

sich etwas schneller, was längere Laufphasen angenehmer macht. In mehreren Bereichen wurde die Gegnerdichte reduziert, um den Spielfluss gleichmäßiger zu gestalten.

Auch Hardcore-Spieler profitieren: Auf der höchsten Stufe „Hard“ fällt der erlittene Schaden minimal geringer aus, eine kleine, aber sinnvolle Anpassung der Game-Balance.

Viele kleine, aber wichtige Korrekturen

Technisch wurde ebenfalls kräftig geschraubt: zahlreiche Kollisionsprobleme, Fortschrittsfehler und unreaktive Gegner sind behoben, ebenso ein ärgerlicher Bug, bei dem Hinako nach einem Autosave feststeckte oder sofort starb. Zudem beseitigt das Update falsche Texteinblendungen, Sound-Fehler, defekte Hitboxen und Objekte, die nicht wie vorgesehen spawn­ten.

Klingt nach typischem Patch-Alltag, doch für ein Spiel, das so stark auf Atmosphäre und Immersion setzt, sind solche Feinschliffe entscheidend.

Mit Version 1.10 zeigt Konami, dass man die Community tatsächlich hört. Der neue Schwierigkeitsgrad senkt die Einstiegshürde, ohne den Kern des Spiels zu verwässern. Besonders für Fans, die sich eher auf Story und Stimmung konzentrieren wollen, ist das ein willkommener Schritt. Seit wenigen Tagen steht außerdem eine potenzielle PS4-Version von Silent Hill f im Raum, die auf der Webseite von Konami gesichtet wurde. Offiziell ist diese bisher nicht.

Bleibt die Frage: Wird Silent Hill f mit diesem Update auch jene zurückholen, die nach den ersten Stunden entnervt aufgegeben haben?