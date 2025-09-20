Silent Hill f: Vorsicht vor Spoilern – erste Kopien mit unerwarteter Überraschung im Umlauf

Silent Hill f soll eigentlich erst in wenigen Tagen erscheinen, doch erste Retail-Kopien haben bereits den Weg in die Hände einiger Spieler gefunden. Für die Glücklichen bedeutet das einen besonders frühen Ausflug in die düstere Welt des neuen Silent-Hill-Kapitels. Für den Rest der Community bringt es jedoch ein Problem mit sich: Spoiler könnten schon jetzt durchs Netz geistern.

Warum Spoiler hier besonders schmerzhaft wären

Silent Hill f ist stärker als viele seiner Vorgänger auf narrative Tiefe ausgelegt. Jede Szene, jede Wendung lebt von der Überraschung und dem frischen Erleben. Wer sich unbedacht durch Foren, Social Media oder Kommentarspalten klickt, riskiert also, zentrale Momente schon vor dem eigenen Spielstart vorwegzunehmen. Selbst Besitzer der teureren Deluxe Edition, die eigentlich 48 Stunden früher loslegen dürfen, müssen noch bis nächste Woche warten.

Ganz leer gehen Fans in der Zwischenzeit nicht aus: Bereits letzte Woche veröffentlichte das japanische Magazin Famitsu eine erste Review und zeigte sich ausgesprochen begeistert vom neuen Silent Hill. Außerdem gibt es ein kleines Detail, das Sammler freuen dürfte: Die physische Version enthält eine überraschende Beigabe, die Konami bislang nicht beworben hat – ein netter Bonus für alle, die nicht nur digital zugreifen. Dieser wird im Video unten enthüllt.

Durchhalten lohnt sich

Noch wenige Tage Geduld, dann dürfen alle offiziell nach Silent Hill zurückkehren. Bis dahin heißt es: Vorsicht beim Scrollen und lieber Spoiler aus dem Weg gehen. Denn gerade bei einem Spiel wie Silent Hill f ist der erste, ungetrübte Eindruck entscheidend. Bis dahin empfehlen wir euch unser aktuelles Special.

Abschlussfrage: Haltet ihr euch bis zum Release komplett spoilerfrei oder riskiert ihr schon jetzt den Blick in frühe Leaks?