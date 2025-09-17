Silent Hill f – Weitere Top-Wertung im Famitsu-Review geleakt

Die neuesten Famitsu-Reviews sind da, und Silent Hill f sticht deutlich hervor. In Ausgabe 1915 konnte das Horror-Highlight für PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit 9/9/9/9 Punkten einen beeindruckenden Gesamtscore von 36/40 erreichen. Laut Famitsu beträgt eine Durchspielzeit rund 12 bis 13 Stunden – genug, um die intensive Horror-Erfahrung voll auszukosten, ohne dabei übermäßig lang zu sein.

Die Serie, die seit den späten 90ern Spieler mit psychologischem Horror und beklemmender Atmosphäre fesselt, setzt mit Silent Hill f ihre Tradition fort. Fans dürfen sich erneut auf eine Mischung aus subtiler Bedrohung, unheimlicher Kulisse und spielerischen Herausforderungen einstellen, die das Franchise auszeichnet. Erste Eindrücke zeigten bereits, dass das neue Kapitel die Serie sowohl für Veteranen als auch für Neulinge spannend gestaltet, ohne die bekannte Intensität zu verlieren.

Famitsu bestätigt: Horror-Titel überzeugt erneut

Neben Silent Hill f bewertete Famitsu diese Woche auch andere Titel:

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS5, PS4, Switch) erhielt 8/8/8/8 , insgesamt 32/40. Das Rollenspiel bietet eine Story-Länge von rund 40 Stunden, für 100 % Completion müssen Spieler etwa 60 Stunden einplanen.

(PS5, PS4, Switch) erhielt , insgesamt 32/40. Das Rollenspiel bietet eine Story-Länge von rund 40 Stunden, für 100 % Completion müssen Spieler etwa 60 Stunden einplanen. Lost Soul Aside (PS5) erreichte 8/7/7/7 Punkte , was 29/40 entspricht.

(PS5) erreichte , was 29/40 entspricht. NOROI KAGO: the Grudged Domain (Switch) erhielt 25/40 Punkte mit Wertungen von 6/7/6/6.

(Switch) erhielt 25/40 Punkte mit Wertungen von 6/7/6/6. Super Robot Wars Y (PS5, Switch) konnte mit 33/40 Punkten überzeugen (8/8/9/8).

Der Famitsu-Score für Silent Hill f reiht sich ein in die bisherigen positiven Eindrücke aus Hands-on-Previews und geleakten Review und unterstreicht die Erwartung, dass das neue Kapitel ein Highlight für Horror-Fans werden könnte. Mit einer kompakten, aber intensiven Spieldauer bietet der Titel sowohl Einsteigern als auch Serienkennern ein packendes Erlebnis.

Mit Veröffentlichung in der kommenden Woche dürfte Silent Hill f nicht nur in Japan, sondern weltweit erneut für Gesprächsstoff sorgen. Die Kombination aus klassischer Silent-Hill-Atmosphäre, subtilen Spielmechaniken und packender Story scheint erneut das Erfolgsrezept der Reihe zu sein, und die Famitsu-Wertung bestätigt dies eindrucksvoll.

Wie sehr sich die Fans und die Community auf das Spiel freuen, haben wir in diesem Special zusammengefasst.