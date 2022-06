Silent Hill Re-Launch soll in Arbeit sein, sagt der Filmregisseur

War vor wenigen Tagen erst die Rede von einem neuen Silent Hill-Film, der potenziell schon im nächsten Jahr starten könnte, glaubt der Regisseur Christophe Gans, dass Konami an einem Re-Launch der Spiele arbeitet.

Dass Silent Hill früher oder später zurückkehren wird, darüber wird schon seit Monaten spekuliert, ohne dass bislang etwas handfestes daraus geworden ist. Dennoch soll sich Konami beeindruckt davon zeigen, was Capcom mit den Resident Evil-Remakes geschafft hat und eifert diesen mit Silent Hill nach.

Gegenüber Jeuxvideo sagte Gans:

„Das Franchise (Silent Hill, Anm. d. Red.) wird in Bezug auf Videospiele neu aufgelegt, und daher wird der Film Teil einer globalen Politik. [,,,]Was ich sagen kann, ist, dass der Film läuft. Ich arbeite mit Konami. Bei Konami dreht sich alles darum, und ich denke, sie wurden durch den Erfolg der Remakes von Resident Evil 2 und 3, was wunderbare Spiele sind, angespornt – wir müssen Caesar geben, was Caesar gehört.“