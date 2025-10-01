Silent Hill Remake erreicht wichtigen Meilenstein – Fans müssen trotzdem Geduld haben

Konami und Bloober Team machen ernst: Das Remake des ersten Silent Hill ist offiziell in die Production-Phase gestartet. Ein wichtiger Schritt, aber kein Grund, jetzt schon das Nebelhorn zu ölen.

Lange Zeit befand sich das Projekt in der sogenannten Pre-Production, also Konzeptphase. Hier entstehen Artworks, Skripte und technische Grundlagen. Erst mit der Vollproduktion beginnt ein Spiel wirklich Form anzunehmen: Inhalte werden in die Engine gebracht, Levels entstehen, und das Projekt wird spielbar. Für Fans heißt das: Das Remake von Silent Hill ist nun mehr als nur ein Stapel Design-Dokumente.

Release wohl nicht vor 2027

So erfreulich die Meldung auch klingt, ein baldiger Release ist damit noch nicht vom Tisch, aber auch nicht realistisch. Branchenberichte sprechen von einem möglichen Launch im Jahr 2027. Das passt: Remakes in dieser Größenordnung brauchen erfahrungsgemäß zwei bis drei Jahre Entwicklung. Wer also gehofft hat, schon in naher Zukunft durch den pixeligen Nebel von Midwich zu stapfen, sollte sich auf längeres Warten einstellen.

Bloober Team steht bei Horrorfans nicht unumstritten da. Mit The Medium oder dem kommenden Silent Hill 2 Remake hat das Studio zwar Erfahrung, doch Kritiker werfen ihnen oft zu viel Fokus auf Präsentation und zu wenig auf Gameplay vor. Gerade beim ersten Silent Hill kommt es aber auf Atmosphäre und spielmechanische Feinheiten an. Ob Bloober hier die Balance findet, bleibt abzuwarten. und das macht dieses Projekt so spannend.

Das Remake von Silent Hill hat die vielleicht wichtigste Schwelle der Entwicklung überschritten. Für Fans ist das ein Signal: Das Projekt lebt und schreitet voran. Realistisch bleibt aber: Vor 2027 werden wir kaum Hand anlegen können. Bis dahin bleibt nur, die Erwartungen im Nebel zu parken, und zu hoffen, dass Bloober Team diesmal den richtigen Ton trifft.