Silent Hill: The Short Message bekommt 70$-Disc-Release

Konami und Limited Run Games bringen „Silent Hill: The Short Message“ als physische Version auf Disc in den Handel – für stolze 70 Dollar. Der ehemals kostenlose PS5-Download bekommt über Limited Run Games eine sogenannte Deluxe Edition spendiert. Vorbestellungen starten diesen Freitag, den 10. Juli 2026.

Das Paket richtet sich rein an Sammler, die sich die lückenlose Silent Hill-Historie ins Regal stellen wollen. Spielerisch bleibt der Titel allerdings das, was er zum Gratis-Release war. Eine herbe Enttäuschung.

Ein Gratis-Experiment wird zum Vollpreis-Sammlerstück

Wer die digitale Version im PlayStation Store sucht, findet sie dort weiterhin kostenlos. Das ist auch gut so. Das Spiel bietet knapp zwei Stunden fehlerbehaftetes Gameplay, frustrierende Verfolgungsjagden und eine extrem zähe Story. Damals konnte man das als missglücktes, aber immerhin kostenloses Experiment verbuchen.

Jetzt verpackt Limited Run Games genau diese zwei Stunden auf eine Disc. Dazu gibt es ein paar Art Cards, ein Poster, einen Acryl-Schlüsselanhänger und ein Echtheitszertifikat. Das war es. 70 Dollar für das am schlechtesten bewertete Silent Hill aller Zeiten sind eine Ansage. Ein verdammt teurer Scherz.

Für das Geld bekommt ihr fast das grandiose Remake von „Silent Hill 2“. Wer hier zugreift, kauft keine spielerische Qualität, sondern Plastik fürs Regal. Die Warnung steht. Finger weg, außer das Sammler-Gen schlägt jegliche Vernunft.

Hier gibt es absolut keinen Hype. Die physische Fassung ist reine Geldmacherei mit der Nostalgie und dem Sammlertrieb der Community. Das Spiel wird durch die Disc nicht besser.

Kauft ihr euch physische Versionen von Spielen, die ihr eigentlich schlecht findet, nur um die Sammlung komplett zu haben?