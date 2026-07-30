Silent Hill: Townfall baut auf volle Kampffreiheit und tiefe DualSense-Haptik

„Silent Hill: Townfall“ lässt das starre Gameplay der Serien-DNA hinter sich. Creative Director Jon McKellan bestätigt eine flexible Ausrichtung der Mechaniken im kommenden Spin-off „Silent Hill: Townfall“.

Entgegen vorheriger Trailer-Eindrücke zwingt das Spiel keinen reinen Schleichstil auf, sondern stellt direkte Konfrontationen gleichberechtigt neben Ausweichstrategien.

Hybrid-Combat statt Ausweichzwang

Die bisher veröffentlichten Spielszenen vermittelten das Bild eines rein defensiven Schleich-Horrors in der Tradition von „Amnesia“ oder „Outlast“. Entwickler Screen Burn korrigiert diese Erwartung explizit. Die gezeigten Monster besitzen zwar eine deutlich höhere Trefferresistenz als in den Hauptteilen der Reihe, bleiben aber bekämpfbar. Das Leveldesign stellt Spieler vor die Wahl zwischen vier Vorgehensweisen: direktes Gefecht, Schleichen, Umgehen der Gegner oder ein dynamischer Mix aller Optionen.

Diese Mechanik verschiebt das Balancing von erzwungener Flucht hin zu Ressourcenmanagement. Wer kämpft, verbraucht Munition und Ausrüstung, spart aber Zeit und sichert Positionen. Wer schleicht, schont Vorräte, geht aber das Risiko ein, in eng aufgebauten Arealen umzingelt zu werden.

Haptisches Feedback als taktiles Ortungssystem

Bei der Umsetzung der DualSense-Funktionen geht das Studio über Standard-Implementierungen wie Waffenwiderstände hinaus. Das haptische Feedback überträgt die Schrittfrequenz und Masse sich nähernder Kreaturen direkt auf die Griffflächen des Controllers.

In Kombination mit der First-Person-Perspektive entsteht ein drittes Ortungssystem. Spieler erkennen Bedrohungen außerhalb des primären Sichtfeldes über geänderte Vibrationsmuster und schätzen die Distanz gegnerischer Einheiten über die Intensität der Impulse ab.

Mechanische Einbindung von Gyro-Sensorik

Die Bewegungssteuerung des DualSense-Controllers dient nicht ausschließlich als Zielhilfe beim Schusswaffengebrauch. Neben der Feinausrichtung beim Zielen verknüpft das Entwicklerteam die Gyro-Sensoren direkt mit Kernmechaniken der Spielwelt.

Kartennavigation: Das Lesen der Umgebungskarte erfordert physische Neigebewegungen des Gamepads, um Abschnitte einzusehen.

Das Lesen der Umgebungskarte erfordert physische Neigebewegungen des Gamepads, um Abschnitte einzusehen. CRTV-Interaktion: Das als zentrales Werkzeug genutzte CRTV-Gerät reagiert auf die Ausrichtung des Controllers, um Signalstärken zu verändern oder Frequenzen zu justieren.

Die Einbindung der Sensoren erweitert die Steuerungsebene um räumliche Interaktionen. Das Pad agiert physisch als Repräsentationsfläche für Gegenstände im virtuellen Raum.

„Silent Hill: Townfall“ verzichtet auf die starren Vorgaben rein defensiver Walking-Simulatoren. Die Freiheit bei der Wahl der Kampfmittel, kombiniert mit einer funktionalen Nutzung der PS5-Hardware, zeigt einen durchdachten Ansatz.

DualSense-Haptik und Gyro-Funktionen sind hier keine nachträglich aufgesetzten Marketing-Features, sondern essenzielle Werkzeuge für Raumwahrnehmung und Rätsellösung. Gelingt Screen Burn das Balancing zwischen robusten Gegnern und knappen Ressourcen, erhält die Reihe eine moderne mechanische Tiefe.