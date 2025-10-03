Silent Hill Townfall erscheint 2026 – neue Details zum Geister-Horror – Gerücht

#Drei Jahre nach der Ankündigung gibt es endlich ein Update zu Silent Hill Townfall. Das Projekt, das einst von No Code gestartet wurde und nun unter dem Namen Screen Burn Interactive läuft, soll 2026 erscheinen, und bringt neue Hinweise darauf, was Fans erwartet.

Kurze Episoden statt klassischem Survival-Horror

Silent Hill Townfall will kein typisches Silent Hill sein. Statt offener Welt oder Kampfmechaniken setzt das Spiel auf mehrere kurze Geschichten. Im Mittelpunkt stehen die Geister einer Stadt und vor allem ein Strand in ihrer Nähe, an dem die Vergangenheit spürbar weiterlebt. Waffen, Inventar oder Crafting? Fehlanzeige. Spieler müssen sich auf Jumpscares, unheimliche Ermittlungen und das Gefühl permanenter Bedrohung einlassen, ein Ansatz, der an Silent Hill: The Short Message erinnert.

Das Team, heute als Screen Burn Interactive bekannt, sprach zuletzt auf seiner Website vom „Ende des ersten Akts“. Konkrete Infos zum Gameplay oder den Charakteren fehlen weiterhin. Klar ist nur: Man arbeitet an einer episodischen Struktur, die Horror eher verdichtet als streckt. Ob dieser Ansatz trägt, bleibt offen, zumal sich die Entwickler bewusst Zeit lassen.

Hoffnung oder Schattenprojektion?

Die Community ist gespalten. Einige Fans sehen in Silent Hill Townfall die Rückkehr zu einem fokussierten, psychologischen Horror, der näher am ursprünglichen Silent Hill liegt als so mancher Ableger. Andere fürchten ein reines Jumpscare-Projekt ohne Tiefgang. Konami selbst hält sich bedeckt, was die Erwartungen nicht unbedingt dämpft.

Silent Hill Townfall könnte 2026 entweder das dringend benötigte neue Kapitel für das Franchise eröffnen – oder im Nebel untergehen. Das Konzept klingt spannend, weil es sich bewusst vom Action-Überbau anderer Horror-Spiele absetzt. Aber ohne echtes Gameplay-Material bleibt Skepsis angebracht.

Frage an euch: Reicht euch ein episodischer Horror ohne Waffen und Inventar oder ist das zu wenig für ein Silent Hill?