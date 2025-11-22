Silent Hill Townfall: Konami plant größere Serien-Offensive als bislang bekannt

Konami hat in seinem aktuellen Zwischenbericht für das Fiskaljahr 2026 klar signalisiert: Silent Hill Townfall und das Remake des ersten Teils sind nicht das Ende einer Rückkehr, sondern erst der Auftakt. Die Serie soll „weiterentwickelt“ werden, wie das Unternehmen formuliert. Vorsichtiges Marketing-Deutsch dafür, dass intern längst größer gedacht wird.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2025 und beschreibt eine der stärksten ersten Geschäftshälften der Unternehmensgeschichte. Der Treiber ist das Digital-Entertainment-Segment. Dort punktet Konami weiterhin mit eFootball, das mittlerweile über 900 Millionen Downloads erreicht hat, auch wenn das Spiel selbst seit Jahren als Dauerbaustelle wahrgenommen wird.

Deutlich interessanter für Horrorfans ist Silent Hill f als früher Erfolgstreiber, das innerhalb der ersten zwei Verkaufstage mehr als eine Million Einheiten abgesetzt hat. Konami spricht davon, das Spiel sei „überwältigend“ gut aufgenommen worden, ein selten offener Ton für die sonst eher nüchterne Firmenkommunikation.

Silent Hill wird systematisch ausgebaut

Neben dem Silent Hill 1 Remake und Silent Hill Townfall arbeitet Konami laut Bericht an weiteren Serienbeiträgen. Der Wortlaut lässt wenig Interpretationsspielraum: Die Reihe soll zu einer fortlaufenden Säule im Portfolio werden. Für Spieler heißt das: Nach Jahren des Stillstands könnte Silent Hill wieder zu einer regelmäßigen Marke werden, ähnlich wie es Capcom mit Resident Evil erfolgreich vorgemacht hat.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen ebenfalls dafür. Konamis Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22,1 % auf 224,839 Milliarden Yen, der operative Gewinn legte um fast 29 % zu. Auch andere Unternehmensbereiche, von Arcade-Angeboten bis zu Sporteinrichtungen, entwickelten sich positiv. Neue Initiativen wie das R&D-Zentrum „Konami Creative Front Tokyo Bay“ zeigen, dass der Publisher seine Entwicklungsstrukturen nachhaltig aufstockt.

Historische Serien erleben Aufwind

Dass Konami mittlerweile wieder auf klassische Marken setzt, verdeutlicht ein separates Update vom September 2025. Metal Gear liegt bei 65,1 Millionen verkauften Einheiten, ein Plus von 1,8 Millionen seit Juni. Silent Hill steht bei 13 Millionen, was einem Zuwachs von 1,3 Millionen Einheiten entspricht. Für eine Marke, die zuletzt vor allem durch Abwesenheit auffiel, ist das beeindruckend.

Realistisch betrachtet steht die größte Welle an Silent Hill-Inhalten noch bevor. Ob Konami langfristig eine zusammenhängende Strategie verfolgt oder einfach den plötzlichen Erfolg melkt, bleibt abzuwarten. Aber das Momentum ist da, und Silent Hill Townfall wird voraussichtlich eine wichtige Rolle dabei spielen, wie mutig Konami künftig mit der Serie umgeht.