Silent Hill Townfall: Neue Eindrücke zu Ego-Perspektive & CRTV

„Silent Hill: Townfall“ erscheint am 24. September für PlayStation 5 und PC und verlegt den psychologischen Horror des Franchise erstmals in ein schottisches Küstendorf der 1990er Jahre.

Entwickler Screenburn (ehemals No Code) setzt dabei konsequent auf die Ego-Perspektive, minimale Benutzerführung und ein multifunktionales Radio-Gerät namens CRTV als zentrales Spielelement. Neue Eindrücke hierzu liefert die jüngste IGN-Preview.

Alien Isolation als mechanisches Fundament

Das Entwicklerstudio Screenburn bringt direkte Erfahrung aus der Arbeit an „Alien: Isolation“ mit. Director John McKellan überträgt das Prinzip der extremen Verwundbarkeit und des aufgezwungenen Stealth-Playstyles in das Silent Hill-Universum. Kämpfe sind in „Silent Hill Townfall“ keine Option zur Arealbereinigung, sondern ein Mittel letzter Zuflucht.

Die Nahkampfmechaniken mit Kanthölzern wirken träge und unpräzise. Ein gefundener Revolver verfügt über extrem begrenzte Munition und lockt durch seinen Lärm sämtliche Mutanten im Umkreis an. Das Gameplay erzwingt das Ausnutzen von Verstecken wie Schränken und Schuppen.

Der CRTV-Monitor ersetzt HUD und Minimap

Das zentrale Werkzeug des Protagonisten Simon Ordell ist das sogenannte CRTV-Gerät. Es dient gleichzeitig als Radio, Zielsucher, Rätselwerkzeug und Stealth-Radar. Das Spiel verzichtet komplett auf klassische Questlogs oder Wegmarker auf dem Bildschirm.

Navigation: Spieler müssen das CRTV auf Frequenzen tunen, um kurze, verzerrte Videoschnipsel von Orten zu empfangen. Der Weg muss durch Abgleich dieser Bilder mit der Umgebung und einer physischen Karte gesucht werden.

Spieler müssen das CRTV auf Frequenzen tunen, um kurze, verzerrte Videoschnipsel von Orten zu empfangen. Der Weg muss durch Abgleich dieser Bilder mit der Umgebung und einer physischen Karte gesucht werden. Stealth: Mutanten senden Radiosignale aus. Wer das CRTV manuell kalibriert, kann Gegnersignale markieren und ihre Patrouillenmuster durch Wände hindurch verfolgen. Bei vier bis fünf Signalen gleichzeitig wird die Übersicht auf der Frequenzleiste allerdings spürbar fummelig.

Mutanten senden Radiosignale aus. Wer das CRTV manuell kalibriert, kann Gegnersignale markieren und ihre Patrouillenmuster durch Wände hindurch verfolgen. Bei vier bis fünf Signalen gleichzeitig wird die Übersicht auf der Frequenzleiste allerdings spürbar fummelig. Rätseldesign: Das Gerät zeigt optische Hinweise für Umgebungscodes. In einer Apotheke müssen Spieler Farbabstimmungen am CRTV vornehmen, um Bildausschnitte von Objekten zu erhalten, die ohne weitere Erkärung den Kombinationstitel ergeben.

Schottland-Setting und psychologischer Subtext

Schauplatz ist die fiktive schottische Hafenstadt St. Amelia in den 1990er Jahren. Der typische Nebel der Serie wird hier durch den Ausbruch einer Mutation und den Niedergang einer geschlossenen Gemeinschaft kontextualisiert. Der US-amerikanische Hauptdarsteller Simon Ordell strandet dort mit einem Tropf in der Hand und sucht nach einer Krankenschwester namens Zoe Ellis.

Die Rätsel sind direkt in die Narration eingebunden. Dokumente, Kalendereinträge und Umgebungshinweise erzählen vom Scheitern der Charaktere und den Machenschaften einer Organisation namens CEG. Wie bei „Silent Hill f“ oder dem „Silent Hill 2 Remake“ nutzt Konami das Franchise hier als Anthologie-Plattform für lokal verankerten Horror.

„Silent Hill: Townfall“ verabschiedet sich von komfortablen Modernisierungen wie Navigationspfeilen oder geschmeidigen Kampfsystemen. Die Ego-Perspektive erzeugt in Kombination mit dem Sucher-System des CRTV eine extrem hohe Immersion, erfordert vom Spieler aber ständige Aufmerksamkeit für Details in der Spielwelt.

Wer leichtes Backtracking und hakeligen Nahkampf als Designentscheidung für maximale Hilflosigkeit akzeptieren kann, bekommt am 24. September ein durchdachtes Analog-Horror-Erlebnis.