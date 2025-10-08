Silent Hill Townfall – Neues Gerücht deutet auf Release im März 2026 hin

Es scheint, als würde Konami das Silent-Hill-Universum bald um ein weiteres Kapitel erweitern. Nachdem Silent Hill f kürzlich einen beeindruckenden Start hingelegt hat und über eine Million Kopien in nur drei Tagen verkaufte, richtet sich der Blick der Fans auf das geheimnisvolle Silent Hill Townfall. Laut einem neuen Bericht des französischen Horror-Magazins Biohazard Ultimate soll der Titel am 26. März 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Hinzu kommt eine Präsentation noch im Oktober, bei der auch der erste Trailer zum Silent Hill 1 Remake gezeigt werden soll.

Natürlich: Offiziell bestätigt ist davon nichts. Doch die Gerüchte passen ins Bild, das sich um Konamis aktuelle Silent-Hill-Offensive formt, und sie klingen plausibel genug, um die Neugier zu wecken.

Von Geistern, Stränden und alten Wunden

Biohazard Ultimate beschreibt Silent Hill Townfall als eine Art Episodenspiel, das mehrere Kurzgeschichten miteinander verknüpft. Im Mittelpunkt steht ein Küstenstädtchen, dessen Vergangenheit buchstäblich nicht zur Ruhe kommt – Geister alter Bewohner, Spuren einer Tragödie und ein mysteriöser Strand sollen den Schauplatz prägen. Spieler sollen keine Waffen führen, keine klassischen Inventare verwalten, sondern sich ausschließlich auf Erkundung, Atmosphäre und Fluchtsequenzen konzentrieren.

Das klingt nach einem Konzept, das sich irgendwo zwischen Silent Hill: The Short Message und Hideo Kojimas legendärem P.T. bewegt – psychologisch, experimentell, verstörend. Ob Silent Hill Townfall ebenfalls aus der Ego-Perspektive gespielt wird, ist unklar, aber wahrscheinlich. Entwickelt wird das Spiel von Screen Burn (ehemals No Code), bekannt für die narrativen Horrorprojekte Stories Untold und Observation.

Zwischen Hoffnung und Skepsis

Dass Silent Hill Townfall angeblich schon in weniger als anderthalb Jahren erscheinen soll, überrascht, schließlich war seit dem ersten Teaser 2022 Funkstille. Gleichzeitig würde ein März-Release perfekt in den immer dichteren Frühjahrszeitplan passen, der bereits mit Titeln wie Crimson Desert und Resident Evil 9 Requiem gefüllt ist.

Bleibt die Frage: Wird Silent Hill Townfall mehr als nur ein weiteres “Walking Scare Simulator”-Experiment? Oder gelingt es Konami und Screen Burn, den psychologischen Horror so zu inszenieren, dass sich der Albtraum wieder frisch anfühlt?

Die Antwort dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, vielleicht schon beim angeblich geplanten Silent Hill Showcase.