Silent Hill: Townfall nur der Anfang und Teil einer Anthologie – Gerücht

Dass definitiv noch mehr in Sachen Silent Hill zu erwarten ist, deutet auch Motoi Okamoto auf dem offiziellen PlayStation Blog an. Demnach plant Konami das Silent Hill-Universum deutlich auszuweiten, einschließlich mehr Spielen und Ausrichtungen.

Welche Studios außerdem noch an Silent Hill arbeiten, ist nicht bekannt. Supermassive Games soll es aber nicht sein, die wohl das Angebot dazu hatten, den Pitch dann aber In The Dark Pictures wandelten.

Konami hat in der gestrigen Nacht insgesamt fünf neue Silent Hill-Projekte vorgestellt, darunter mehrere Spiele von unterschiedlichen Entwicklern. Das sollen aber noch nicht alle gewesen sein, insbesondere was Silent Hill: Townfall betrifft.

