Silent Hill: Townfall – Story-Ableger von No Code mit weiteren Details

„Diese Partnerschaft zeigt, wie unglaubliche Studios und kreative Menschen überall auf der Welt eine neue Perspektive auf die Silent-Hill-Reihe bieten wollen. Weitere Details zu SILENT HILL: Townfall und KONAMIs Partnerschaft mit Annapurna Interactive und No Code Studios werden in Zukunft bekannt gegeben.“

Wie schon bei dem ebenfalls neuem Silent Hill f sind auch die Infos zu Silent Hill: Townfall recht dünn, das in Zusammenarbeit mit Konami und Annapurna Interactive (Stray, Outer Wilds, Neon White) entsteht. No Code selbst ist für Spiele wie Stories Untold und Observation bekannt. Dementsprechend soll der Fokus von Silent Hill: Townfall mehr auf einem Story-Konzept liegen.

In der vergangenen Nacht konnte man einen ersten Blick auf Silent Hill: Townfall werfen, ein neues Projekt Silent Hill-Universum, das von No Code entwickelt wird.

What do you think?