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Silent Hill: Townfall zeigt 19 Minuten Gameplay: Funkgerät-Mechanik und die rote Hölle

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Konami zeigt 19 Minuten Gameplay zu Silent Hill: Townfall. Alle Infos zu Rätseln, der roten Anderswelt und der CRTV-Mechanik im Überblick.

Silent Hill Townfall Xbox

Konami und Annapurna Interactive haben überraschend ein 19 Minuten altes Gameplay-Video zu „Silent Hill: Townfall veröffentlicht“. Es zeigt Rätsel, Nahkampf und eine rot glühende Anderswelt.

Simon Ordell muss darin zurück in ein verlassenes Nest namens St. Amelia. Eine geheimnisvolle Stimme fleht ihn im Funkfeuer an: „Komm zurück und bring die Dinge zu Ende.“ Straßen voller Nebel, keine Menschenseele, pure Isolation.

Das Gameplay zeigt direkt, wie sich das neue Silent Hill anfühlt. Simon nutzt ein altes CRTV-Gerät, um Frequenzen einzustellen und Hinweise zu finden. Das ist kein hübsches Beiwerk, sondern die zentrale Mechanik. Wer nicht schraubt, verläuft sich.

In der Wohnung von Zoe Ellis geht die Sucherei weiter. Stromausfall. Ein Sicherungskasten verlangt eine Pre-Paid-Powerkarte. Daneben steht eine Orgel-Spendendose mit Zahlenschloss. Dazwischen findet Simon ein Foto von sich selbst. Warum hat Zoe das? Keine Ahnung, das Spiel lässt dich im Ungewissen. Genau so muss Horror.

Schleichen mit Röhrenbildschirm

Das CRTV-Gerät zeigt Monster durch Wände hindurch. Du siehst das Signal flackern, bevor die Kreatur dich sieht. Schleichen ist Pflicht. Wenn es schiefgeht, bleibt nur die Holzlatte.

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Der Nahkampf wirkt schwer und ungemütlich. Kein actionreiches Gehopse, sondern pures Überleben. Simon schlägt zu, die Kreatur fällt, aber die Munition ist knapp. Später im Video bekommt er einen Revolver. Kopftreffer sitzen, aber die Kugeln reichen niemals für alle Entsellten.

Die rote Anderswelt

Screen Burn hat zusätzlich Einblicke in die Anderswelt geliefert. Vergesst den klassischen Rost-Look aus früheren Teilen. Entwickler Jon McKellan taucht die Hölle in ein tiefes, fiebriges Rot.

Überall wimmelt es von fleischigen Kreaturen. Wer nicht kämpfen will, muss das Radio als Ablenkung nutzen. Frequenz hochdrehen, Lärm erzeugen, vorbeischleichen. Sogar Türen verbarrikadieren hilft. Wer sie abschließt, hält sich die Biester vom Hals.

Das Spiel erscheint am 24. September für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Am 25. August gibt es auf der Gamescom Opening Night Live den nächsten Trailer.

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Thomas Kohn
20. August 2026 06:17

Das Spiel wird definitiv gekauft. Immerhin kommt es auf Disc raus!

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