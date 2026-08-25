Latest

Silent Hill: Townfall zeigt hochkarätigen Cast – Terry O’Quinn und Jovan Adepo dabei

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Konami präsentiert den Cast von Silent Hill: Townfall mit Terry O’Quinn und Jovan Adepo. Erste Details zu Ego-Perspektive und Release im September 2026.

Silent Hill Townfall

Konami schickt ein starbesetztes Ensemble in den schottischen Nebel. Ein neuer Trailer von der gamescom Opening Night Live offenbart die englische Sprachbesetzung für „Silent Hill: Townfall“ sowie handfeste Gameplay-Details.

Hollywood-Prominenz im schottischen Nebel

Jovan Adepo schlüpft in die Rolle des Protagonisten Simon Ordell, der im abgelegenen Küstenort St. Amelia die Dinge wieder in Ordnung bringen soll. Terry O’Quinn übernimmt den Part des mysteriösen Richard, der ihn überhaupt erst dorthin zurückruft. Unterstützung bekommt Simon von Krankenschwester Zoe, gesprochen von Kezia Burrows, deren Stimme ihn über ein tragbares TV-Gerät erreicht. Das ist kein billiger C-Movie-Cast.

Das tragbare TV-Gerät namens CRTV dient nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern fängt instabile Signale in der Spielwelt auf. „Silent Hill Townfall“ wird komplett aus der Ego-Perspektive gespielt, setzt auf knapp bemessene Ressourcen, schnelle Kämpfe und das gezielte Ausweichen vor unerbittlichen Monstrositäten.

Kein gewohntes Gameplay aus der Verfolgerperspektive. Reiner Schock aus nächster Nähe.

Die hochkarätige Sprecherriege und der Kniff mit dem CRTV-Fernseher verleihen dem Szenario spürbare Tiefe. Wenn das Ressourcen-Management und die Ego-Perspektive wie erhofft ineinandergreifen, steht uns am 24. September 2026 ein intensiv verstörender Horrortrip bevor. Die Vorzeichen stimmen.

More Read

Metal Gear Solid 1
Konami dreht auf: Reboots für Metal Gear und Castlevania haben weiterhin Priorität
Silent Hill Townfall Xbox
Silent Hill: Townfall zeigt 19 Minuten Gameplay: Funkgerät-Mechanik und die rote Hölle
Silent Hill 2
Silent Hill 2 Remake bekommt weiteren PS5 Pro Patch 1.07 und PSSR 2.0

Welches Feature reizt euch bei Townfall mehr: die beklemmende Ego-Perspektive oder das Rätselraten über das mysteriöse CRTV-Radio?

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

GTA 6 Preisverfall: Amazon senkt Vorbesteller-Preis der PS5-Boxversion auf 63 EUR

GTA 6 gibt es bei Amazon für die PS5 bereits für 63,20…

14 Kommentare

GTA 6-Leaks eskalieren: Hacker fordern absurde Lauch-Demo vor Rockstar Games Büros

Neue Leaks zu GTA 6: Die Hackergruppe Cyberleek monetarisiert Daten und fordert…

Keine Kommentare

Once Human stürmt die Konsolen mit 120 FPS und vollem Cross-Save

Once Human kommt am 25. August auf Konsolen. Alle Infos zu 4K,…

3 Kommentare

You Might Also Like