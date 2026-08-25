Silent Hill: Townfall zeigt hochkarätigen Cast – Terry O’Quinn und Jovan Adepo dabei

Konami schickt ein starbesetztes Ensemble in den schottischen Nebel. Ein neuer Trailer von der gamescom Opening Night Live offenbart die englische Sprachbesetzung für „Silent Hill: Townfall“ sowie handfeste Gameplay-Details.

Hollywood-Prominenz im schottischen Nebel

Jovan Adepo schlüpft in die Rolle des Protagonisten Simon Ordell, der im abgelegenen Küstenort St. Amelia die Dinge wieder in Ordnung bringen soll. Terry O’Quinn übernimmt den Part des mysteriösen Richard, der ihn überhaupt erst dorthin zurückruft. Unterstützung bekommt Simon von Krankenschwester Zoe, gesprochen von Kezia Burrows, deren Stimme ihn über ein tragbares TV-Gerät erreicht. Das ist kein billiger C-Movie-Cast.

Das tragbare TV-Gerät namens CRTV dient nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern fängt instabile Signale in der Spielwelt auf. „Silent Hill Townfall“ wird komplett aus der Ego-Perspektive gespielt, setzt auf knapp bemessene Ressourcen, schnelle Kämpfe und das gezielte Ausweichen vor unerbittlichen Monstrositäten.

Kein gewohntes Gameplay aus der Verfolgerperspektive. Reiner Schock aus nächster Nähe.

Die hochkarätige Sprecherriege und der Kniff mit dem CRTV-Fernseher verleihen dem Szenario spürbare Tiefe. Wenn das Ressourcen-Management und die Ego-Perspektive wie erhofft ineinandergreifen, steht uns am 24. September 2026 ein intensiv verstörender Horrortrip bevor. Die Vorzeichen stimmen.

Welches Feature reizt euch bei Townfall mehr: die beklemmende Ego-Perspektive oder das Rätselraten über das mysteriöse CRTV-Radio?