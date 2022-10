Silent Hill Transmission Livestream ab 23 Uhr, exklusiv für PlayStation?

Konami selbst verrät lediglich, dass man sich zur Zukunft des Franchise äußern wird und verweist parallel dazu auf die Teaser-Webseite . Hier haben sich auch frühere Entwickler der Silent Hill-Serie einklingt, die sich verdächtig aktiv in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen geben.

Durchwühlt man schlichtweg die Meta-Daten ( via ResetEra ) des Youtube-Videos, stößt man auf Tags wie Silent Hill 2, Silent Hill Movie, Silent Hill Trial, PlayStation, Steam & Co. Das gibt natürlich Anlass zu Spekulationen, wobei sich einiges auch mit vorherigen Berichten deckt. Der Stream selbst ist für knapp 50 Minuten angesetzt.

What do you think?