Skate. – Always-On-Multiplayer-Aktivitäten vorgestellt

Im aktuellen Skate. The Board Room geht Entwickler Full Circle auf die Multiplayer-Aktivitäten ein, die man später bieten wird. Damit erklärt man auch, warum man auf einen Always-On Ansatz setzt.

Das Ziel mit dem „Always-on“-Online-Multiplayer besteht darin, den Schwerpunkt auf eine breite Verfügbarkeit von Spielern zu legen, die das Motto „Skate ist für alle“ teilen. Diese können sich in Aktivitäten wie Challenges, Pop-Up Events oder Throwdowns versuchen, es wird aber auch Aktivitäten geben, bei denen man gar kein Board braucht, darunter klettern. Hier wird es auch mehrere Schwierigkeitsgrade geben Own It (einfach), Crush It (mittel), Shut it Down (schwierig), die dementsprechende Belohnungen bieten.

Skate. Aktivitäten

Challenges – kurze Solo-Erlebnisse, die regelmäßig ein- und ausgehen. Im Gegensatz zu früheren Spielen werden sich diese Herausforderungen verändern, sodass man beim Wiederholen von Herausforderungen gezwungen wird, über neue Wege nachzudenken, um sie zu bestehen.

– kurze Solo-Erlebnisse, die regelmäßig ein- und ausgehen. Im Gegensatz zu früheren Spielen werden sich diese Herausforderungen verändern, sodass man beim Wiederholen von Herausforderungen gezwungen wird, über neue Wege nachzudenken, um sie zu bestehen. Pop-ups – Dynamische Ereignisse in der ganzen Stadt, die als kooperative Erfahrungen ausgelegt sind.

– Dynamische Ereignisse in der ganzen Stadt, die als kooperative Erfahrungen ausgelegt sind. Community-Events – Come one, come all-Events, an denen die gesamte Community gemeinsam teilnehmen kann.

– Come one, come all-Events, an denen die gesamte Community gemeinsam teilnehmen kann. Throwdowns – Anpassbar und benutzerinitiiert. Throwdowns ermöglichen es den Spielern, sich zu treffen, Freundschaften (oder auch Rivalitäten) aufzubauen, zu üben oder anzugeben.

Skate. Test-Sessions für Konsolen kommen

Im weiteren Verlauf kündigte Creative Director Cuz Perry außerdem an, dass man in Zukunft auch Test-Sessions auf Konsolen plant. Nur wann, das ist derzeit offen.

Die finale Version verfügt außerdem über einen Story-Mode, der mit den Game-Updates weiter entwickelt und immer wieder spannende Erlebnisse bietet.

Den vollständigen The Board Room-Stream haben wir hier angeheftet.