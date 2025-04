Skate: EA bestätigt Always-Online und Live-Service-Ansatz

Nach Jahren des Schweigens, Teasern und halb geöffneten Türen steht Skate endlich wieder auf dem Brett – zumindest für eine ausgewählte Gruppe von Testspielern. Publisher Electronic Arts und Entwickler Full Circle bereiten sich mit Hochdruck auf die Rückkehr der Kultmarke vor, die einst als erfrischende Alternative zu Tony Hawk’s Pro Skater gefeiert wurde. Doch während Fans ihre Tricks schon in Gedanken planen, breitet sich ein dumpfes Unbehagen in der Community aus – und das hat gute Gründe.

Skate als Live-Service: Fortschritt oder Fehltritt?

Im Zentrum der Kritik steht die immer lauter werdende Live-Service-Glocke, die nun auch Skate läutet. Free-to-Play? Online-Zwang? Mikrotransaktionen in der Testphase? All das klingt für viele weniger nach Freiheit auf vier Rollen, sondern eher nach einem wackligen Grind über eine Klippe.

Die jüngste Ankündigung, dass Skate dauerhaft online sein wird, war für viele der Tropfen, der das Deck überlaufen ließ. In einem Update auf der neuen Plattform „The Grind“, auf der sich EA und Full Circle vermeintlich offen und ehrlich mit der Community austauschen, hieß es lapidar: „Nein. Das Spiel und die Stadt sind als lebendige Massively Multiplayer Skateboarding-Sandbox konzipiert.“ Offline-Modus? Fehlanzeige. Der Grund: Man wolle eine sich „ständig weiterentwickelnde Welt“ bieten – mit Stadtveränderungen, Live-Events und In-Game-Aktivitäten. Was dynamisch klingt, erinnert viele an Spiele, die genauso schnell wieder verschwinden, wie sie auftauchten.

Offline-Modus gestrichen – Fans zeigen sich besorgt

Dass Fans nach dem letzten Playtest-Video vermehrt nach Offline-Optionen rufen, überrascht kaum. Titel wie Multiversus, XDefiant oder Concord zeigen eindrucksvoll, wie flüchtig Live-Service-Games sein können – besonders, wenn sie hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und wer will schon ein Skateboardspiel, das sich eines Tages einfach vom Server verabschiedet?

Ein kleiner Lichtblick: Der Early Access wurde nun zumindest vage für 2025 bestätigt. Eine erste größere Einladungsoffensive startet im Juni, doch ein genaues Release-Datum bleibt weiterhin im Nebel verborgen. Dass der Early Access schon im Dezember 2024 „kurz bevorstand“, macht die Sache nicht gerade vertrauenserweckender.

Skate kehrt zurück – aber ob es auch landet, bleibt abzuwarten. Die Community bleibt skeptisch, denn was als nostalgische Rückkehr gefeiert werden sollte, droht zu einem weiteren Live-Service-Risiko zu verkommen. Und das ist ein Trick, den niemand sehen will.