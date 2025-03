Skate: EA bringt Mikrotransaktionen in die Alpha – Dreister Test oder schleichende Monetarisierung?

Trotz dieser „Rückerstattung“ bleibt die Frage: Warum wird Spielern in einer Testphase überhaupt schon Geld abgenommen? Ist das wirklich nur ein Funktionstest, oder tastet EA vorsichtig ab, wie weit man gehen kann? In jedem Fall bleibt ein fader Beigeschmack – und Skate muss sich nach Release erst noch beweisen.

Der Gedanke, Mikrotransaktionen schon in einer so frühen Phase zu testen, mag aus Entwicklersicht nachvollziehbar sein – doch die Art und Weise hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass EA durch aggressive Monetarisierungsstrategien in Verruf gerät.

Spieler, die an der aktuellen Alpha teilnehmen, wurden kürzlich mit einer unerwarteten Nachricht konfrontiert: Ab sofort ist es möglich, virtuelle Währung, sogenannte „San Van Bucks“, zu kaufen und zu verwenden. Laut EA geschieht das, um „ein positives Kauferlebnis“ zu gewährleisten, wenn das Spiel in den Early Access geht.

Die Fans warten gespannt auf das neue Skate , den neuesten Ableger der beliebten Reihe, der vielleicht noch in diesem Jahr erscheinen soll. Doch während sich viele auf das Free-to-Play-Konzept und die riesige Stadt San Vansterdam freuen, sorgt eine fragwürdige Entscheidung von EA bereits jetzt für Kopfschütteln: Mikrotransaktionen wurden mitten in die laufende Alpha-Phase eingebaut.

