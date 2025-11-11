skate. Early Access: Vollgas in San Van – Entwickler sprechen Klartext

Die letzten Wochen waren für die skate.-Community ein wilder Ritt. Seit dem Start in den Early Access sind Millionen Spieler in San Van eingestiegen, deutlich mehr als die Entwickler von Full Circle erwartet hatten. Das Team meldete sich nun direkt bei den Fans, um sowohl Danke zu sagen als auch auf die Probleme einzugehen, die vielen Spielern den Spaß am Spiel erschwert haben.

Ein Geschenk und die ersten Schritte zur Problemlösung

Full Circle beginnt mit einem klaren Dank. Jeder Spieler erhält 2000 Tix und 500 SVB, die bis zum Start von Season 2 in skate. am 2. Dezember eingelöst werden können. Das ist nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung, sondern auch ein pragmatischer Schritt, um Spieler für Bugs und Softlocks zu entschädigen, die in den ersten Wochen häufiger auftraten als gedacht. Laut den Entwicklern sollen betroffene Spieler durch gezielte Batch-Fixes wieder „freigeschaltet“ werden, während langfristige Lösungen parallel erarbeitet werden.

Auch alltägliche Aufgaben wie der „Trick of the Day“ wurden angepasst. Der Spread Eagle war zeitweise fehlerhaft, konnte dank Spieler-Feedback aber schnell wieder aktiviert werden. Das zeigt, wie eng Full Circle mit der Community zusammenarbeitet, aber auch, dass Early Access nicht nur ein Test, sondern ein ständiges Ausbalancieren zwischen Technik und Spielerlebnis ist.

skate.Pass, Tix-Rollover und kosmetische Anpassungen

Full Circle arbeitet gleichzeitig daran, die in-game Ökonomie auszugleichen. Das skate.Pass-System wird ab Season 2 weniger grindlastig, Premium-Items sollen spürbar wertvoller werden, und die Belohnungen in SVB steigen auf 500. Auch die Event-Währung wird besser ausbalanciert, um Überschüsse zu vermeiden. Wer Tix kauft, darf sich auf einen Teil-Rollover freuen; wer sie erspielt, erhält einen begrenzten Anteil für die nächste Saison.

Geduld lohnt sich somit, denn die Entwickler hören zu und reagieren, sowohl auf Bugs als auch auf Wünsche nach fairer Progression. Gleichzeitig zeigt sich, dass ein Early Access wie bei skate. ein dynamisches Spiel ist, das sich mit der Community weiterentwickelt.