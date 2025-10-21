Skate-o-Ween in Skate.: Halloween trifft Half-Pipe

Wenn die Straßen von San Vansterdam plötzlich gespenstisch leuchten und halfpipes in schummriges Licht getaucht sind, dann weiß man: Das Skate-o-Ween Event in Skate. ist gestartet. Kein klassisches Halloween-Fest, sondern eine Gelegenheit, den eigenen Stil zu zeigen, während man durch schaurig-schöne Parks shreddet und neue Tricks ausprobiert.

Neue Parks, neue Herausforderungen

Die Community Parks bekommen für Skate-o-Ween ein gruseliges Update. Gullcrest Village verwandelt sich in einen Halloween-Spielplatz: eine brennende Geistervilla, riesige Spinnen und schwebende Totenkopf-Luftballons bieten Kulisse für jede Menge Tricks. Wer clever ist, sammelt neben Style-Punkten auch Chocolate Coins, die als Event-Währung für neue Kostüme, Hoodies, Skater-Schuhe und Build Kit Items dienen.

Das Event liefert wöchentliche Aufgaben, die Spieler unterschiedlich fordern. Einsteiger können mit „15 Hippy Jumps landen“ starten, während Profis sich an Sequences mit Coffins oder Body Flips an den Skate-O-Ween-Parks austoben. Event Challenges wie „Skate the Web“, „Dreadful Drop“ oder „Ghostly Grind“ sorgen für zusätzliche Abwechslung. Und wer täglich einloggt, sichert sich Boni und kostenlose Event-Währung.

Gear, Style & Extras

Das Highlight: die Halloween-Cosmetics. Von grünen und roten Hexenmasken über Zombie-Gesten bis zu Jack-o’-Lanterns und Tombstones – Spieler können ihren Avatar komplett in schaurig-coolen Look hüllen. Vermurlich wird das seinen Preis haben, wenn man an das jüngste Isaace Clarke-Bundle denkt, das heftige Kritik nach sich zog. Wer die Community Parks besucht, bekommt nicht nur Spaß am Skaten, sondern auch die Chance, den eigenen Stil kreativ zu erweitern.

Skate-o-Ween ist kein simpler Skin-Event. Es verbindet Community-Spielplätze, abwechslungsreiche Challenges und kosmetische Belohnungen zu einer spaßigen, kurzweiligen Erfahrung. Die Mischung aus gruseligem Flair und kreativen Tricks macht es interessant, selbst wenn man kein Halloween-Fan ist. Bleibt die Frage: Welche Builds und Tricks wird die Community diesmal dominieren?